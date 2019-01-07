Asya hisse senedi piyasaları yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasında bugün Pekin'de başlayan ticaret görüşmeleri öncesi yükseldi.

Japonya hizmet satınalma yöneticileri endeksi Aralık ayında 51 puana gerileyerek, son üç ayın en düşük düzeyine geriledi.

Asya hisse senedi piyasalarında;

- Nikkei yüzde 0.51 ve

- Hang Seng yüzde 0.36 düşerken,

- Shenzhen Composite yüzde 1.10,

- Kospi Composite yüzde 0.36,

- Shanghai Composite yüzde 0.49 ve

- S&P yüzde 0.08 yükseldi.