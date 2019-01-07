Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin’de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.
Asya hisse sendi piyasalarında erken işlemlerde;
- Nikkei yüzde 2.4,
- Hang Seng yüzde 0.65,
- Shanghai Composite yüzde 0.75,
- Shenzen Composite yüzde 1.75,
- Kospi yüzde 1.36 ve
- S&P yüzde 1.14 yükseldi.
Asya hisse senedi piyasaları keskin yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin’de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi. Asya hisse sendi piyasalarında erken işlemlerde; ...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin’de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.
YORUM EKLE