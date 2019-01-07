Asya hisse senedi piyasaları keskin yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin’de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi. Asya hisse sendi piyasalarında erken işlemlerde;  ...

Asya hisse senedi piyasaları keskin yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin’de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.
Asya hisse sendi piyasalarında erken işlemlerde;
       - Nikkei yüzde 2.4,
       - Hang Seng yüzde 0.65,
       - Shanghai Composite yüzde 0.75,
       - Shenzen Composite yüzde 1.75,
       - Kospi yüzde 1.36 ve
       - S&P yüzde 1.14 yükseldi.

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