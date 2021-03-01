AstraZeneca, Moderna'daki hisselerini sattı!

AstraZeneca isimli ilaç şirketinden yeni bir hamle geldi. Söz konusu şirket, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'da bulunan hisselerini 1 milyar dolardan fazla bir tutara sattı. Konuya ilişkin habere The Times gazetesinde yer verildi. Söz konusu haberde bu gelişmenin, Moderna tarafından yüzde 94 oranında koruma sağlayan mRNA aşısının açıklanmasından sonra yaşandığı ifade edildi. Fakat satışın ne zaman yapıldığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

En büyük ikinci yatırımcısı olmuştu

Moderna'da yüzde 7,7 hisseye sahip olan AstraZeneca, söz konusu biyoteknoloji şirketinin en büyük ikinci yatırımcısı unvanını almıştı.

Para ne için kullanılacak?

Moderna'daki hisselerini satan AstraZeneca'nın 1,2 milyar dolara yakın para elde edeceği öğrenildi. Söz konusu ilaç şirketinin, bu parayı nadir hastalıklara yönelik ilaç üreten Alexion'un alımını sonuca ulaştırmak üzere kullanacağı ileri sürüldü. Söz konusu alımın 39 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi.

AstraZeneca ile Moderne arasında diğer hastalıkların tedavisine ilişkin ortaklık devam ediyor. Koronavirüsün endemik duruma gelmesi halinde AstraZeneca-Oxford aşısının ticari anlamda beraber satılabileceğine dikkat çekiliyor. Yüzde 70 oranında koruma sağlayan AstraZeneca-Oxford aşısı, şimdi herhangi bir kâr amacı olmadan veriliyor. Moderna, geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısı sayesinde 18,4 milyar dolar kazanç sağlayabileceğini duyurmuştu.

DSÖ: Yeni mutasyonlara karşı kullanılabilir

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), koronavirüsün mutasyonlarına karşı daha az koruma sağlasa da AstraZeneca-Oxford aşısının kullanılmasını tavsiye etmişti. 65 yaş üstü insanlara da bu aşının uygulanabileceği belirtilmişti. İki doz arasında bulunan sürenin uzatılmasıyla aşının daha fazla koruma sağladığına dikkat çekilmişti.

Minimum koruma sağladığı öğrenilmişti

AstraZeneca-Oxford aşının yüzde 63 oranında koruma sağladığı ifade edilmişti. Güney Afrika'da gerçekleştirilen denemelere göre, bu aşının hafif ve orta şiddetteki koronavirüse karşı minimum düzeyde etkili olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Güney Afrika, sahip olduğu 1,5 milyon dozluk AstraZeneca-Oxford aşısını satabileceğini ya da takas edebileceğini duyurmuştu. Söz konusu ülkede tek doz halinde uygulanan Janssen aşısının kullanılabileceği belirtilmişti.