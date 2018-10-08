ASİD Başkanı Devran, elektrik ve doğal gaz zamlarını eleştirdi

ALİAĞA Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ASİD) Başkanı Ümit Devran, elektrik ve doğal gaz zamlarının vatandaşı, sanayiciyi zor durumda bıraktığını söyledi.

ASİD Başkanı Ümit Devran, yaptığı yazılı açıklama ile ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devran, elektrik ve doğal gaz zamlarına değinerek şöyle dedi:

"TÜKODER'in saptamalarına göre, dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 230 kwh. Buna göre, 4 kişilik ailenin aylık elektrik gideri bu son zamlarla birlikte ortalama 137 lira 36 kuruşa ulaşıyor. Ortalama doğal gaz tüketimi ise 125 metreküp. Buna göre de 4 kişilik ailenin aylık doğal gaz gideri son zamla birlikte ortalama 190 TL oluyor. Bu da demektir ki eşi çalışmayan, 2 çocuklu bir asgari ücretlinin eline geçen maaşın yüzde 19,5'i yalnızca elektrik ve doğal gaza harcanmakta. Sanayicimiz, orta ölçekli işletmelerimiz açısından da durum vahim. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına ağustos ayında yüzde 49,5 zam yapılmıştı. Şimdi bir daha zam. Tüketicimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz açısından alınmış çok talihsiz kararlar bunlar. Son bir yıl içinde yüzde 70'e varan bir elektrik zammından söz ediyoruz. Bu zamlar iğne ipliğe kadar yansıyacak. Acilen, ara tedbirler ve teşvikler yaratılmalı."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×