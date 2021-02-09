Asgari Ücretle Çalışan Bir Vatandaş Nasıl Ev Satın Alabilir?

Ülkemizde 8 milyona yakın vatandaş asgari ücret karşılığında çalışmakta. 2 bin 825 Türk Lirası maaş alan vatandaşların birçoğu haliyle yaşamlarını idame ettirebilseler de kira yükü altında sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Vatandaşlar bu sıkıntıdan kurtulabilmenin ve her ay kira ödeme yükünü üzerlerinden atabilmenin çeşitli yollarını arıyorlar. Hiçbir ev sahibi evini ücretsiz olarak kiraya vermeyeceğine göre yapılabilecek tek şey kalıyor, ev satın almak. Peki ev sahibi olup kira derdinden kurtulmak isteyen bir asgari ücretli nasıl ev satın alabilir? Konut satın alma hususunda mevcut olan tüm seçenekleri asgari ücret ile çalışan vatandaşlarımız için araştırdık. Konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında.

Türkiye’de çalışma hayatında aktif olarak faaliyet gösteren bireylerin önemli bir çoğunluğu asgari ücret olarak belirlenen minimum maaş ile çalışmakta. Son gelen zam ile 2 bin 825 Türk Lirasına yükselen asgari ücret artan enflasyon nedeni ile vatandaşa ihtiyaç duyduğu imkanı sağlamadı. Çünkü maaş artışları ile beraber kira bedelleri de yükselişe geçti ve kirada oturan asgari ücretli vatandaşın aldığı zam yine ev sahibine gitti. Bu dertten muzdarip olan asgari ücret ile çalışan vatandaşların bir çoğunun en büyük hayallerinden biri de bir konut sahibi olup her ay kira ödeme derdinden kurtulmak. Peki aylık 2 bin 825 Türk Lirası maaş alan bir vatandaş için bu hayalin gerçekleşmesi mümkün mü? Asgari ücret ile nasıl ev alınır? İşte konut satın almak isteyenler için güncel fırsatlar ve merak edilen soruların cevapları.

Asgari Ücretle Nasıl Ev Alınır?

Asgari Ücret ile çalışan vatandaşların ev satın alma hayalini gerçekleştirmeleri adına en önemli destek devletten geliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni açıklamalara göre 400 Türk lirası civarında aylık taksit ödemeleri ile vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunuluyor. Aynı zamanda TOKİ konut ödemelerinin 180 ve 240 aya kadar vadelendirilebilmesine olanak tanıyor. Kira ödemek yerine aylık konut taksiti ödeyerek gelecekte bir gün kendi evine sahip olma ve bu evde şimdiden ikamet etmeye başlayabilmek asgari ücretli vatandaşlar için çok avantajlı bir seçenek. Ancak bu konutlara sahip olabilmek için dairenin satış bedelinin yüzde 10’u veya daha üzerinde bir peşinat ödemesi yapılması gerekmekte.

Bankalara Ait Konutlar

Bazı bankalar kendilerine ait olan konutların satın alınması halinde özel kredi olanakları sunmaktalar. Örneğin Türkiye Finans Katılım Bankası kendilerine ait konutların satın alınması hususunda yalnızca 0,69 oranında kar payı ile işlem yapıyor. Vakıfbank ise konutun satış bedelini baz alarak yüzde 20 oranında indirim sağlıyor.

Bunun dışında ise kamu kurumlarının ihale usulü ile yaptığı konut satışları incelenebilir. Bazı ihaleler hiçbir katılımcı olmaması durumunda söz konusu konut ilk teklif verene satılabiliyor ve aşırı uygun fiyatlar ile konut satın alınabiliyor.