Asgari Ücrete Zam! 2021 Temmuz’da Asgari Ücrete 486 TL Ek Zam Geliyor

Bilindiği üzere 2021 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. Söz konusu zamla birlikte asgari ücret net 2.825,90 kuruş olmuştu ancak bu zam vatandaşlara yeterli gelmemişti. Asgari ücretle geçinmenin zaten zor olduğunu söyleyen vatandaşlar yapılan zam miktarını az bulmuş ve ek zam yapılmasını talep etmişti. Son zamanlarda internette dolaşan asgari ücrete ek zam haberleri nedeniyle arama motorlarında “2021 Temmuz’da asgari ücrete zam mı yapılacak?” sorusu sık sık araştırılmaya başladı. Peki, asgari ücrete yakın zamanda zam gelecek mi? İşte asgari ücrete ek 486 liralık zam ile ilgili son dakika gelişmeleri…

2021 NET BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılının Ocak ayında yapılan yüzde 21,56’lık zam ile birlikte asgari ücret brüt 3.577,50 lira, net 2.825,90 lira oldu.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE MİDİR?

1 Ocak 2016'da gelen düzenleme ile birlikte bekar veya eşi çalışan çocuksuz çalışanların maaşının içerisinde AGİ de bulunmaktadır. Fakat eşin çalışan ve çocuğu olan kişilerin AGİ’si ayrı bir şekilde ödenir ve hesaplanır. Haberimizin devamında 2021 yılı AGİ oranlarını ve AGİ dahil asgari ücretleri bulabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Vatandaşların ve uzmanların asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri hala devam ediyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, asgari ücret ile çalışan vatandaşların her ay ödedikleri 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisi maaşlara eklenecek. Bu durum gerçekleşirse asgari ücretlilere Temmuz ayında 486 TL ek zam yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA ZAMLANACAK MI 2021?

Gittikçe artan enflasyon nedeniyle vatandaşlar asgari ücretle geçinmekte zorlanıyor. Hayat şartlarının pahalılaşması ile birlikte vatandaşlar asgari ücrete bu yıl içinde yeniden zam yapılmasını istiyor. Vatandaşların yanı sıra sendikalar bu taleplerini yetkili kurumlara aktarıyor ancak 2021 Ocak ayında belirlenen asgari ücrete bu yıl içinde başka zam yapılmayacağı açık bir şekilde belirtildi. Söz konusu tutar ne yazık ki yeni yıla kadar geçerli olacak. Yılın son zamanlarında toplanan komisyonda 2022 yılında verilecek asgari ücret tutarı belirlenecek. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilciden oluşturulan 15 kişilik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Bu komisyon en az 10 üyenin katılımı ile 4 kez toplanacak ve yapılan toplantılarda oy çokluğu bazalınacak. Oyların eşit olması durumunda ise komisyon başkanının olduğu tarafın çoğunluk olduğu kabul edilecek.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE BUNLAR DA DEĞİŞECEK

Asgari ücrete tekrar zam yapıldığında bazı ödeneklerin de miktarı değişecek. İşsizlerin aldığı maaş asgari ücretle aynı oranda artarken çalışanların aldığı asgari geçim indirimine de zam yapılacak. Bunun yanı sıra iş göremezlik ödeneği miktarı artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapan vatandaşlar ile kendi primlerinin ödemesini yapan Bağ-Kurluların ve isteğe bağlı ödeme yapan kişilerin ödeyecekleri miktar artacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları gibi çeşitli ödeneklerin koşullarından biri olan gelir sınırı yükseltilecek veya düşürülecek. Gündelikçilere ödenen primler de artış yaşanacak.

2021 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar olan vatandaşlara 268,31 lira,

Evli olan ve eşi çalışmayan vatandaşlara 321,98 lira,

Evli olan ve eşi çalışmayan, 1 çocuklu vatandaşlara 362,22 lira,

Evli olan ve eşi çalışmayan, 2 çocuklu vatandaşlara 402,47 lira,

Evli olan ve eşi çalışmayan, 3 çocuklu vatandaşlara 456,13 lira AGİ sağlanıyor.

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bekarve çocuğu olmayan çalışanlara 2 bin 825 lira 90 kuruş,

Evli olan ve eşi çalışmayan çalışanlara 2 bin 879 lira 57 kuruş,

Evli olan ve eşi çalışmayan, 1 çocuk sahibi çalışanlara 2 bin 919 lira 81 kuruş,

Evli olan ve eşi çalışmayan, 2 çocuk sahibi çalışanlara 2 bin 960 lira 6 kuruş,

Evli olan ve eşi çalışmayan, 3 çocuk sahibi çalışanlara 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret verilmektedir.

2021 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi için yüzde 50,

Çalışmayan ve bir gelire sahip olmayan eş için yüzde 10,

1. çocuk için yüzde 7,5,

2. çocuk için yüzde 7,5,

3. çocuk için yüzde 10,

4. ve daha fazla çocuk yüzde 5 indirim uygulanmaktadır.