Asgari ücret açıklanıyor

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Komisyon, toplantılarına Aralık ayı boyunca devam etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlık ettiği toplantılara İş Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile en çok üyeye sahip işçi konfederasyonundan 5, işveren konfederasyonundan 5 üye katılım gösterdi. Komisyonun 4'üncü ve son toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanacak.

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