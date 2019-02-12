Arya Retreat Pitching Challenge 2019’a başvurular başladı

İstanbul, 12 Şubat () - Türkiye İş Bankası ve Arya’nın, kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla başlattıkları işbirliği kapsamında İş Bankası kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak Arya İş Atölyeleri eğitim serisi ile başarılı olan girişimcilerin ödüllendirildiği “Arya Retreat Pitching Challenge 2019” etkinliğine başvurular başladı.

İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, Türkiye’nin ilk kadın odaklı yatırım platformu Arya’nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Arya Retreat Pitching Challenge’a (ARPC) başvurular 1 Şubat’ta başladı. Son başvuru tarihi 1 Mart olan programa katılmak isteyen kadın girişimcilerin en az iki yıldır faaliyet gösteren bir işletmeye ve ciroya sahip olması talep ediliyor. ARPC programına katılmaya hak kazananlar, 18 Mart’ta Aryawomen.com sitesinde açıklanacak ve program 30 Mart- 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Arya Hızlandırma Programı’na katılacak kadın girişimciler altı hafta boyunca alacakları eğitimin yanı sıra bire bir danışmanlık, koçluk ve tanıtım desteği gibi olanaklardan da faydalanacak. Kadın girişimciler, program boyunca yatırımcılarla yapacakları görüşmeler ile işletmelerini daha iyi tanıtma ve faaliyet alanlarını genişletme imkânına da sahip olacak. Altı haftalık eğitimin ardından 11 Mayıs’ta yapılacak yarı final ile katılımcılardan 10’u faaliyetlerini yatırımcılara sunacak.

Her yıl en az bir ARPC’li girişimcinin yatırım aldığı Arya Retreat 2019’da birinci olan kadın girişimciye 20 bin liralık para ödülü verilecek ve seçilen diğer şirketler de sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca İş Bankası da dereceye giren girişimlere işbirliği imkânı sunacak. (Fotoğraflı)