"Artık seçim tartışmalarını bir yana bırakıp ekonomiye odaklanalım"

Elif Varan / İstanbul, 25 Haziran () - İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde, "Artık seçim tartışmalarını bir yana bırakıp, hızlı bir şekilde ekonomiye odaklanalım" çağrısı yaptılar.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe:

"Ülkemiz tarihi seçimlerinden birini yaşadı. Ortaya çıkan sonucun herkese hayırlı olmasını diliyorum. İhracatçılar olarak Türkiye ekonomisinin en dinamik yapı taşını oluşturuyoruz. Her yıl önümüze yeni hedefler koyuyor, ihracat çıtasını daha da yukarılara taşımak için emek harcıyoruz. Bunu ancak istikrarlı bir ekonomi içinde gerçekleştirebiliriz. İnanıyorum ki seçim tartışmalarını bir kenara koyan Türkiye ekonomisi ve hazır giyim sektörümüz yakalayacağı istikrar ile yeni ihracat rekorlarına imza atacaktır."

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel:

"Seçimin sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran’da halkımızın tercihleri doğrultusunda başlayan yeni sürecin markalarımızın yurt dışındaki etkinliklerini çok daha arttırdıkları ve küresel ölçekte yeni markalar çıkaracağımız bir dönem olmasını diliyorum."

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu:

"Sanayici için istikrar önemli. İnsanlarımız büyük bir demokratik olgunlukla sandığa giderek tercihlerini yaptılar. Sonuçların ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık seçim sürecindeki tartışmaları bir kenara bırakıp hızlı bir şekilde ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Bizim için istikrar çok önemli. Sanayici bugünkü döviz kuruna göre planlamalarını yaptı. Önümüzdeki günlerde dövizde sert iniş ve çıkışlar bizi çok yorar. Önümüzdeki dönemde üretimde çarkları çok daha hızlı çevirecek sağduyulu kararların hızla alınacağına inanıyorum." (Fotoğraflı)