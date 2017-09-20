Artık herkes ikinci el otomobil satamayacak!

Yeşilköy CNR Fuar Merkezi'nde Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren ve stantları gezen Bakan Tüfenkci, habercilere açıklamalarda bulundu. İkinci el otomotivde garanti sürecini başlatacaklarını söyleyen Tüfenkci, "Biliyorsunuz eğer siz orada etiketine, 'bu araç hasarsızdır' veya bakımını tam olarak yapıldığını söylüyorsanız belli bir km de, 5 bin km de garanti vermesini istiyoruz"dedi.

Emlak sektörü de elden geçecek

Benzer bir düzenlemeyi emlakta da getireceklerini söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, " Aynı düzenlemeyi amaçlıyoruz. Ama emlak düzenlemesini, ikinci el otomotiv düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığa göndermek istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarımızı emlakta da paydaşlarımızla da devam ettiriyoruz. Orada da güvenli, emlak işi yapanların belli bir vasıfta olmasını, nitelikte olmasını istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf olmasını istiyoruz. İzlenebilir olmasını istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini istiyoruz"diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, her iki sektörde de yeni düzenlemedeki amacını, " Üreticilerin haklarını koruyabilmek, bu ticaretin belli bir kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak ve buradaki suistimalleri ve dolandırıcılığı önlemek"olarak açıkladı.