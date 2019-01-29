Araştırma: Rusya kripto para madenciliğinden yılda 1 milyar dolar kazanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ocak () – Rusya’da yapılan bir araştırma, Rusya’nın fazla elektriğini kripto para birimleri madenciliğinde kullanarak yıllık bir milyar dolara kadar vergi geliri elde edebileceğini öne sürdü.

Rusya merkezli endüstriyel madencilik çözümleri hizmeti veren Bitcluster’ın araştırmasına göre, geçen yıl 20 gigawatta ulaşan Rusya’nın elektrik fazlası, kripto para birimleri madenciliğinde kullanılan Antminer S9i ASIC cihazlarından 14.8 milyon adet çalıştırabilir. Bundan yola çıkarak araştırma, Rusya’nın elektrik fazlasını kripto para birimleri madenciliğinde kullandığı takdirde yalnızca katma değer vergisinden (KDV) 1 milyar dolardan fazla (70 milyar ruble) gelir elde edeceğini öne sürdü.

Raporda, bir Antminer S9i’nin ortalama olarak saatte 1,350 kilowatt elektrik kullandığını ve Rusya’da elektriğin saatlik 0.03 dolar (2 ruble) olarak fiyatlandırılmasıyla söz konusu cihazların KDV’sinden ayda 4.4 milyon dolar (292 milyon ruble) gelir elde edilebileceği belirtildi. Araştırmacılar ayrıca Rusya’da bir kripto para birimi madenciliği köyü kurulmasının 15 milyon dolar (1 milyar ruble) civarında yatırıma mal olacağını ve Rusya genelinde söz konusu proje için yeterli kripto para madenciliği şirketi ve girişimcisi olduğuna dikkat çekti.

Bitcluster kurucusu Sergei Arestov, kripto para köyünün Rusya’daki çeşitli hidroelektrik santrallerinden birinin etrafına kurulabileceğini ve kripto para madenciliği tesisleri ve altyapılarının da söz konusu santrallerin etrafına yerleştirilebileceği ve böylece ucuz ve fazla elektrikten faydalanabileceklerini söyledi.

