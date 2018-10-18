Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

KARADENİZ Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Araplar, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Suudi Arabistan uyruklu 100’e yakın kişi, Ordu’da konut, arsa ve gayrimenkul satın aldı. Ünye ilçesinde ilk kez 11 dönüm fındık bahçesi satın alan Arap turistler, Aybastı Perşembe ve Çambaşı Yaylası'na turizm yatırımı yapmak için yer arayışına başladı. Trabzon’da ise Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilk tercihi de konut oluyor.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Altınordu'da alışveriş yapan Arap turistlerin yöneldiği Ünye ve Fatsa'da konut satın aldıklarını belirterek "Aybastı, Perşembe Yaylası ve Kabadüz Çambaşı Yaylası'na ilgileri var. Şehri daha fazla anlatılıp, tanıtırsak bu yatırımlar daha da çoğalacaktır. Arazilerimiz 1500 metre rakıma kadar dikili fındık arazisi. Sahil iç kesimler zaten değerli. Bu alışveriş çoğalırsa daha değerli kılar. Ordu-Giresun Havalimanı açıldıktan sonra ulaşım kolaylaştı ve ilimiz Arapların ilgi alanına girdi. Araplar ilimizde belirli bir yatırımları var, bu devam eder diye düşünüyoruz. Ünye ilçesinde ilk kez 11 dönüm fındık bahçesi fındık bahçesi aldılar. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

'KONUT SATIŞLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ'

Özellikle Ordu-Giresun Havalimanı açıldıktan sonra kentin yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini, konut satışlarında da ciddi bir artış yaşandığını gözlemlediklerini vurgulayan Yüce, "İlimizin önümüzdeki dönem Arapların ve diğer yerli yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Arap turistlerin daha fazla ilgisini çekecek. Çünkü ilimizin bir tarafı masmavi deniz, bir tarafı yemyeşil doğa. Araplar bu nedenle burayı çok seviyorlar. Arapların alışverişi bir iki parçayla değil, çoğalırsa daha değer kazanır. Bu alışverişlerin duyulması ve gündeme gelmesi emlak sektörünü de hareketlendiriyor. Sektör olarak gelişmelerden umutluyuz" diye konuştu.

TTSO BAŞKANI HACISALİHOĞLU: DAİRE SATIŞINDA CİDDİ ARTIŞ OLDU

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin kentte en çok konut satın aldığını kaydetti. Konut alımında en çok yoğunluğun Yomra ilçesinde yaşandığını gözlemlediklerini aktaran Hacısalihoğlu, "Körfez ülkelerinde gelen turistleri bölgemizde satın almada özellikle konut üzerinde yoğunlaştılar. Kentte, Araplara daire satışında ciddi bir artış oldu. Araplar kalabalık aileler olmaları nedeniyle turizm için geldikleri bölgede daire alımlarına yöneldi. Hatta son dönemlerde de ticari amaçlı siteler de kurulmaya başlandığını görüyoruz. Bazıları arazi alıyor, iş kuruyor. Bunlar çok miktarda değil ama kendilerine bir villa yapma adına arazileri de alabiliyorlar. Yomra ilçesi, Kaşüstü mevkiinde bu yoğunluğu gözleyebiliyoruz” diye konuştu.

KARADENİZ'DE ARAP TURİST YOĞUNLUĞU

Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Yabancı turist sıralamasında ilk sırayı Araplar alıyor. Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) verilerine göre Artvin'i 317 bin, Gümüşhane'yi 102 bin, Rize'yi 524 bin, Giresun'u 631 bin, Trabzon'u 2 milyon 134 bin ve Ordu'yu 217 bin yerli turist ziyaret etti. Yabancı turist dağılımı ise bölgede şu şekilde gerçekleşti; Artvin 42 bin, Gümüşhane 4 bin, Rize 61 bin, Giresun 33 bin, Trabzon 450 bin ve Ordu 14 bin. Bölgeye toplamda 3 milyon 926 bin yerli nüfus gelirken, Trabzon 2 milyon 133 bin gibi yüksek bir rakamla bölge birincisi oldu.



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