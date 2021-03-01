Araç Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! Araba Fiyatlarının Düşeceği Tarih Belli Oldu

Hem bir keyif hem bir hobi hem de bir ihtiyaç olan arabaların ihtiyaç tarafı geçtiğimiz bir yılda oldukça ağır bastı. Zira hayatımıza giren COVID 19 salgını ve akabinde başlayan pandemi süreci sonucunda pek çok kişi toplu taşımaları kullanmayı sağlıksal gerekçelerle bıraktı. Hal böyle olunca da pek çok kişinin araba satın alması şart oldu. Ancak kağıt üzerinde bir cümle ile yazılan “araba satın almak” gerçek hayatta o kadar kolay değil zira sıfır araba fiyatlarının yüksekliği ortada… Bir de bunun üstüne oldukça artan ikinci el araba piyasası eklenince pek çok kişi 2. el araba fiyatlarının ne zaman düşeceğini sorgulamaya başladı. Sizler için ikinci el arabalardaki fiyat durumlarına Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahreddin Batı’nın konuyla ilgili açıklamalarına haberimizde yer verdik. İşte ikinci el araba fiyatlarının düşeceği o tarih…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi olan Fahrettin Batı, 2. el otomobil piyasasının özellikle bu günlerde artan fiyatlardan ötürü oldukça durağan geçtiği söyledi. Artan fiyatların yanı sıra geride bıraktığımız ayların kış olmasının da durağanlığa neden olduğunu söyleyen Batı, bahar ayları ile ilgili hareketliliğin başlayacağını söyledi. Özellikle hafta sonu kısıtlamalarının da satışları etkilediğini belirtti. Sokağa çıkma yasakları kalkınca yani tahminen Mart ayından itibaren satışların tekrar geçen yılki gibi hareketlenmesini beklediklerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde devlet ve kamu bankalarının düşük faizli araç kredisi vermesi ve sıfır ve ikinci el araç piyasasının hareketlenmesi de umut ediliyor.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Kış aylarında fiyatların yüzde 15 düştüğünü belirten Batı, hareketlenme ile beraber Nisan ayında yüzde 5’lik bir fiyat artışı görebileceğimizi de sözlerine ekledi. Altın ve dövizin son günlerde büyük oranda düşmesi nedeniyle araç fiyatlarında birden artış yaşanmasının mümkün görülmediğini dile getirdi.