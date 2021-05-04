Araç Sahibi Olmak İsteyen Vatandaşlar İçin Harika Fırsat! Sıfır Faiz ve 69 Bin Liralık İndirimler Sunuluyor

Vatandaşlarımız sunulan sıfır faiz ve 69 bin liraya kadar indirimlerden yararlanabiliyor. Korona virüs salgının etkilediği otomatik sektöründe yaz öncesi hareketlenme başladı. Peş peşe faizsiz kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız için kaçırılmayacak fırsatlar haberimizde.

Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın yüzleri bu kampanyalarla gülecek. Dünyaca ünlü markalar peş peşe kampanyalarını açıkladılar. İşte o kampanyalar;

RENAULT

Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın için özel kampanya sunan markalardan biri de Renault ay sonuna kadar Megane Sedan modelleri 14 bin liradan başlayan fiyatlarlasunulacak. Aynı zamanda vatandaşlarımıza aylık 5 bin 500 lira taksit fırsatı da veriliyor. Aynı markanın B-HB Segment modeli Clio ise 153 bin liradan satışta. Aylık 2 bin liradan başlayan taksitiyle de sunuluyor vatandaşlarımıza.

DACIA

Vatandaşlarımıza özel kampanyalar gelmeye devam ediyor. Markanın yeni Sandero modeli sınırlı sayıda ve 152 bin liradan başlayan fiyatlarla sunulacak. Aynı zamanda 2020 model SanderoAmbiance ise 121 bin liradan satışta olacak. DokkerCambiAmbiance ise 136 bin liradan başlayan fiyatlarla.

HONDA

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre CR-V modellerine özel vatandaşlarımıza kredi kampanyası sunuluyor. 100 bin lira kredi için vatandaşlarımıza sadece aylık %0,80 faiz oranı verilecek. Aynı zamanda Civic Sedan modelleri için de yine özel kredi fırsatları bayilerde vatandaşlarımızı bekliyor.

KIA

Binek modellerinde marka 12 ay vade ve aylık sadece %0,99 faiz oranlı ödeme seçenekleri sunuyor. ModelSportage araçlarında ise 100 bin lira için 12 aylık vade ve aylık yine %0,99 faiz oranı sunulmakta.

Markanın Picanto, Rio ve Stonic modelleri içinde 50 bin lira, 12 ay vade ve aylık %0,99 faizli kredi fırsatı var. Daha birçok modelinde fırsat sunan markanın detayları kampanyaları hakkında bilgileri vatandaşlarımız bayilerden alabilirler.

MERCEDES-BENZ

Dev marka C-serisinde 335 bin liraya kadar kredi sunmakta. Vatandaşlarımıza 12 ay vade ve aylık %0,95 faiz oranı tanıyor. GLB modelinde ise yine 335 bin limit, 12 ay vade ve aylık %1,25 faiz oranı sunuluyor. E-serisi için marka 475 bin liraya kadar kredi, 36 ay vade ve aylık %1,65 faiz oranı sunuyor.

OPEL

Vatandaşlarımız için özel kampanyalar sunan bir diğer marka da OPEL oldu. Corsa modelinde dev üretici 172 bin liradan başlayan fiyatlar sunuyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde vatandaşlarımız 100 bin lira kredi için, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz fırsatından yararlanabilirler. Crossland modeli içinde marka 219 bin liradan başlayan fiyat seçenekleri sunuyor.

Grandland X modeli içinse marka yeni bir kampanya duyurdu. Buna göre 150 bin kredi limiti, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz oranı sunuluyor.

Aynı zamanda Combo Life, 100 bin lira finansman için 12 ay vade aylık %0,99 faiz oranı da verilmekte. Combo Life Essential modeli içinde dev üretici faizsiz 85 bin lira kredi limiti, 12 ay vade sunuyor!

SIFIR ARAÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vatandaşlarımız sıfır araç almak istediklerinde bayilerden satış yapabilirler. Pazarlık konusunda iyi değillerse mutlaka iyi biriyle bayileri ziyaret etmeleri kendi yararlına olacaktır. Aynı zamanda vatandaşlarımız geri ödemeler de bütçelerini zorlamamaya dikkat etmeliler. Son olarak vatandaşlarımız alacakları plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden verileceğini unutmamalılar.