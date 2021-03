Arabası Olan Herkesi İlgilendiriyor! 31 Mart’tan İtibaren Zorunlu Olacak

Son yıllarda binlerce araç sahibini ilgilendiren bir düzenleme gündemde yer alıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, otopark yönetmeliğinde büyük bir değişiklik yapacaklarını açıkladı. Uzun zamandır çalışmaları sürdürülen yönetmeliğin 31 Mart’tan itibaren yürürlüğe gireceğini ve tüm vatandaşlar için zorunlu olacağını dile getirdi.

TÜM ARAÇ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME

Araç sahibi olan ya da olmak isteyen vatandaşlar otopark sayısının azlığından şikayetçiydi. Uzun zamandır binlerce vatandaş tarafından beklenen otopark düzenlemesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Yeni düzenleme kapsamında, geçmişte uygulanan her daireye bir otopark şartı kaldırılacak ve onun yerine dairelerin büyüklüklerine göre otopark yapma zorunluluğu getirilecek.

Tüm taraf ve paydaşların görüşleri alınarak yapılan bu düzenlemede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan taslakta, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark yeri ayrılması konusunda zorunluluk kılınacak. Bununla birlikte 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekarenin üzerinde olan her daire için 2 adet otopark yerininayrılması gerekecek.

OTOPARK ZORUNLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİK

Yakında yürürlüğe girecek olan düzenlemede otopark zorunluluğuna da yer verildi. Bu zamana kadar her 30 metrekare için 1 adet otopark zorunluluğu konulan ticari alan fonksiyonu olan dükkân, mağaza ve banka gibi yerlerde artık her 40 metrekare için 1 adet otopark bulunacak. Büro binalarında ise her 40 metrekare için 1 adet olan belirlenen otopark zorunluluğunun her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde değiştirilmesine karar verildi.

Otoparkın bina bodrumunda karşılanması gerektiğine dair zorunluluk da kaldırılacak.Yeni düzenleme kapsamında bodrumunda veya parsel arka, yan bahçesi ya da ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında otopark ihtiyacının karşılanmasına dair hüküm getirilecek.

Mekanik otopark yapabilmek için, parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak şartı koşulacak. Talep edilmesi durumunda, 120 metrekareden küçük olan ve 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde otoparkın bedel karşılığı, bölge otoparkından temin edilebilecek.

OTOPARK YAPAMAYAN YAPILARA MÜJDE

Bu düzenlemeyle birlikte hayatımıza ilk defa girecek olan bir diğer yenilik, parselinde otopark yapamayan yapılar için geldi. Bu kapsamda,söz konusu yapılar 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak şartıyla otopark yeri temin edebilecek. Bunun yanı sıra, komşu parsellerin anlaşmaya varması ve maliklerin muvafakati durumunda bitişik olan bahçelerin arasındaki duvar kaldırılmak şartıyla ortak otopark olarak kullanılabilecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÜZENLEMESİ

1 Ocak 2023 tarihine kadar, asgari zorunlu otopark adedi 20’den fazla olan yeni yapılacak olan binalaraen az yüzde 2 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme zorunluluğu getirilecek. 2023’ten sonra ise bu oran yüzde 5 olarak değişecek. Bölge otoparklarında ve AVM’lerde de söz konusu oran 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5 olacak. 2023’ten sonra da yüzde 10’a çıkarılacak.

ÜCRETİ BELEDİYE KARŞILAYACAK

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otopark yönetmeliği ile ilgili görüşmelerin yapıldığını ve ay sonundan itibaren yürürlüğe gireceğini kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda 80 metrekareye kadar 3 daireye bir otopark, 80-120 metrekare arası 2 daireye bir otopark, 120-180 metrekare arası her daireye bir otopark ve 180 metrekare üzeri her bir daireye 2 otopark yapma getireceklerini açıkladı. İlçe belediyelerine de bölge otoparkı yapma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların da parselinde otopark yaptıramamaları durumunda belediyeye belirli miktarda ücret yatıracak ve vatandaşların yerine belediye otopark yapacak.