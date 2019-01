Apple Pay ABD perakende şirketlerinin yüzde 74’ünde kullanılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () – ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Apple, işbirliği yaptığı yeni perakende şirketleriyle, ABD’de Apple’ın dijital ödeme sistemi olan Apple Pay’i kullanan perakende şirketi oranının yüzde 65’ten yüzde 74’e çıkacağını duyurdu.

Apple açıklamasına göre, ABD merkezli Target Corp, Taco Bell, Hy-Vee süpermarket zinciri, Speedway ve Jack in the Box şirketleriyle yapılan yeni işbirliğiyle söz konusu şirketler, yakın bir zamanda müşterilerine mobil ödeme ve dijital cüzdan hizmetleri sunacak. Söz konusu işbirliğiyle Apple ABD genelinde binlerce mağazaya ulaşırken, işbirliği yapılan şirketler arasında ayrıca Costco Wholesale Corporation, CVS Health Corp ve 7-Eleven Inc. de yer alıyor.

Apple İnternet Hizmetleri Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, Apple Pay’in “banka veya kredi kartlarına göre” daha hızlı ve daha güvenli bir ödeme sistemi olduğunu söyledi.