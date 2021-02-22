Apartman altı oto galeriler için son 5 ay!

Kabul edilen yeni bir yönetmeliğe göre bu yıl 31 Temmuz günü iibarıyla artık apartmanların giriş katlarında hiçbir oto galeri kalmayacak. İnsan sağlığına çeşitli tehlikelerinin bulunduğun kaydedilen apartman altı oto galerilere taşınmaları için 5 aylık süre verildi. Bu apartman altı oto galerilerin oto ticaret merkezlerine taşınacağı kaydedildi. Yapılacak oto ticaret merkezlerinin henüz tamamlanmadığını kaydeden İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayrak, 5 aylık sürenin yeterli olmadığını vurguladı.

"Bu yasaların çıkmasını 10 yıldır talep ediyorduk"

Apartman altı oto galerilerin taşınması gerektiğini kendilerinin de savunduğunu belirten MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayrak, bu durumu zaten kendilerinin talep ettiklerine değindi. Oto galericiliğin parası olan herkes tarafından yapılacak basit bir meslek olarak algılanmasını istemediklerinin altını çizen Bayrak, mesleğin saygınlığını geri kazandırmak adına birçok başvuru yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 10 yıl boyunca Ticaret Bakanlığı’na yaptıkları mücaraatların en sonunda işe yaradığını aktaran Bayrak, çıkan bu yasalardan dolayı memnun olduklarının altını çizdi.

"5 aylık süre maalesef yeterli değil"

Türkiye'deki 45 kentte oto ticaret merkezlerinin inşa edildiğini vurgulayan Bayrak, İstanbul'da da özel sekör girişimleriyle başlatılan bir oto ticaret projesinin olduğuna değindi. Bundan sonra apartman altlarında hiçbir galericinin kalmayacağını belirten Bayrak, taşınma kararını savunduklarını kaydetti. Merdiven altındaki oto galerilerin 31 Temmuz'a kadar taşınmak zorunda olduklarını hatırlatan Bayrak, bu 5 aylık sürein ise yetersiz olduğunu vurguladı. Oto ticaret merkezlerine yapılacak taşınmalar için birçok hazırlığın yapılması gerektiğine değinen Bayrak, bu noktada devletin yardımlarına muhtaç olduklarının altını çizdi.

"İki kasa bir levha koyan oto galerici olamaz"

Oto galerilerin şehir içinde kalmasının doğru olmadığına değinen MASFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayrak, isim değişikliği yaparak bu taşınmadan muaf tutulmak istenenler olduğunu kaydetti. İsim değiştirme olayının hiçbir şeyin çözümü olmayacağını belirten Bayrak, vatandaşın gözünde oto galericilerin bir saygınlığının olması gerektiğini bildirdi. İstanbul genelinde yaklaşık 5 bin 500 oto galerinin olduğuna değinen Bayrak, bu sayının çok fazla olduğunu belirtti. İki kasa ve bir levha yerleştirince oto galerici olunmadığını vurgulayan Bayrak, bu mesleğin ciddi bir eğitim gerektirdiğini kaydetti. Bayrak, oto ticaret merkezlerinin yapımı tamamlanır tamamlanmaz taşınma işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 16:34