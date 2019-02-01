Antigua ve Barbuda ile birlikte Global limanlarının sayısı 18 oldu

İstanbul, 1 Şubat () - Dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi Global Ports Holding, Karayipler’de Antigua ve Barbuda Hükümeti ile St. John’s Kruvaziyer Limanı ve diğer kruvaziyer liman operasyonlarını işletmek üzere imtiyaz sözleşmesi imzaladı ve Karayipler’de Havana’nın ardından ikinci liman operasyonu tamamlandı. Yeni anlaşmayla Global Ports Holding’in liman işlettiği ülke sayısı 10, kruvaziyer liman sayısı da 16 ve iki ticari liman ile birlikte toplam liman sayısı 18’e yükseldi.

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, konuyla ilgili şu yorumları yaptı:

“Amerika Kıtası’nda Karayipler odaklı genişleme stratejimiz doğrultusunda ikinci adımı attık. Karayipler, orta vade büyüme hedeflerimiz açısından kritik önem taşıyor. Kuzey ve Güney Amerika’nın diğer bölgelerinde de fırsatları takip ediyoruz.”

Karayipler’in küresel kruvaziyer yolcu rakamlarından yüzde 35 pay aldığını belirten Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karayipler’de 2017’de 9.6 milyon kruvaziyer yolcusu seyahat etti. Karayipler pazarı, 2012’den bu yana yıllık ortalama yüzde 4.5 büyüdü. Büyüme hızının 2020’de yüzde 6.0’ya ulaşması bekleniyor.”

Yatırımlarla yolcu sayısı bir milyon çıkacak

Sayın, Antigua ve Barbuda Hükümeti ile belirlenecek takvim ve finansmanın tamamlanması sonrasında işletme faaliyetlerine başlanacağını belirtti:

“Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimimizi ve işletme modelimizi kullanacağız. Halihazırda devam eden ve Oasis sınıfı en büyük gemilerin yanaşmasına imkan verecek yeni rıhtım inşaatını da finanse edeceğiz. Ayrıca mevcut ticari alanların yenilenmesi ve amaca uygun yeni ticari alanların dizaynı ve yapımı gibi St. John's Limanı'nı önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapmayı da planlıyoruz. 2018 yılında yaklaşık 800 bin yolcu ağırlayan limanın yolcu sayısının 2019’da 900 bin ve orta vadede yatırımların tamamlanmasıyla 1 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz.” (Fotoğraflı)