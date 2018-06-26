Antepfıstığında 209 bin ton rekolte bekleniyor

GAZİANTEP Ticaret Borsası (GTB) Antepfıstığı Rekolte Tespit Komisyonu, tarafından hazırlanan 2018 yılı Türkiye antepfıstığı tahmini rekolte sonuçları açıklandı. Antepfıstığı üretiminin en fazla yapıldığı 6 ilde yaklaşık iki aydır sürdürülen saha çalışması sonuçlarına göre, bu yıl Türkiye’de tahmini Antep fıstığı rekoltesinin 209 bin 617 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Antepfıstığı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan rekolte tahmin raporu sonuçlarını meclis toplantısında açıkladı. Antepfıstığında verimli bir hasat sezonu beklediklerini kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Borsamız tarafından oluşturulan ve içerisinde ziraat mühendislerinin yanı sıra uzmanlar ile bölge çiftçilerinin de yer aldığı teknik heyet, iki ayı aşkın bir süredir bölgede devam eden saha çalışmalarını tamamladı. Rekolte tespit komisyonumuzun hazırladığı rapora göre bu sene ülkemizde toplam antepfıstığı üretiminin 209 bin 617 ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte” dedi.

Türkiye’de 56 ilde antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmasına rağmen ekonomik anlamda yetiştiriciliğin Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş illerinde yapıldığına dikkat çeken Tiryakioğlu, bu illerin ülke toplam üretiminin yüzde 90’nını karşıladıklarını ifade etti.

Rekolte tespit komisyonun nisan ve mayıs ayları içerisinde antepfıstığının en yoğun olarak yetiştirildiği 6 ilde, 23 ilçe ve 454 köyde bahçeleri tek tek gezerek incelemelerde bulunduğunu aktaran Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bölge illerinde antepfıstığı bahçelerini adım adım dolaşarak rapor hazırlayan rekolte tespit komisyonumuzun değerli üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Olumsuz hava ve arazi şartlarının hâkim olduğu bir dönemde iki ay süren bir saha çalışmasını başarıyla noktaladılar. Komisyon üyelerimiz, bahçelerdeki periyodisite durumu, erkek ağaç varlığı, dolu zararı, bakım şartları, hastalık-zararlı durumu, ağaçların gelişimi, taç hacimleri ve yaşlarını dikkate alarak ağaç başı tahmini verim raporu hazırladılar. Bu rapor aynı zamanda 2018 yılı tahmini rekolte tespit çalışmalarına da kaynak oluşturdu.”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise illere göre beklenen antepfıstığı rekolte tahminleri hakkında bilgiler verdi.

Hazırlanan tahmin raporuna göre, 6 ilin genelinde hava şartları, erkek ağaç sayısı yetersizliği, hastalık ve çeşitli zararlılardan dolayı bu sene ortalama 21 bin 483 ton ürün kaybı yaşanmasının beklendiğini aktaran Akıncı,” Hasat sezonunda belirtilen nedenlerden dolayı yüzde 10 civarında bir ürün kaybı söz konusu. Özellikle hava şartlarından kaynaklı kayıplar olmasaydı bu seneki toplam rekoltemiz 230 bin ton seviyesine ulaşacaktı” dedi.

2018 yılında en fazla antepfıstığı üretiminin Gaziantep’te yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Akıncı, “Tahmini rekolte rakamlarına göre bu sezon antepfıstığında toplam üretime en fazla katkıyı Gaziantep sağlayacak. Gaziantep ülke toplam üretimine 84 bin 230 ton ile katkı sunarken, bu rakamların Şanlıurfa’da 79 bin 92 ton, Adıyaman’da 15 bin 230 ton, Siirt’te 10 bin 83 ton, Kahramanmaraş’ta 2 bin 631 ton ve Kilis’te bin 923 ton olarak oluşması tahmin edilmekte” diye konuştu.

Akıncı, ayrıca raporda toplam üretimin yanı sıra ağaç başı kilogram veriminde de Gaziantep’in ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

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