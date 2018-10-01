Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 4 milyonu geçti

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla eylül sonu itibariyle gelen turist sayısı yüzde 27.6 artışla 11 milyon 117 bin 460 kişi oldu. İlk sırada 4 milyon 134 bin kişi ve yüzde 22.5 artış gösteren Ruslar, tarihin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırdı. Almanlar ise 1 milyon 798 bin kişiyle ikinci sırada yer aldı.Turizmin başkenti Antalya, 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Bu yıl rekor üstüne rekor kırılan kentte 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında sadece havayoluyla gelen turist sayısı 11 milyon 117 bin 460 kişi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.56 gibi yüksek bir artış gerçekleşti. Kişi sayısı olarak ise geçen sene 8 milyon 715 bin kişi iken, 2 milyon 402 bin 100 kişilik bir artış yaşandı.RUSLAR 4 MİLYONU GEÇTİAntalya'ya iki havalimanı aracılığıyla gelen 11 milyonu aşkın turistin yüzde 39'luk kısmını Ruslar oluşturdu. Rusya'dan dokuz aylık sürede 4 milyon 134 bin turist geldi. Geçen seneye göre turist sayısı 761 bin kişi artan Ruslar, yüzde 22.5 oranında artış gösterdi. Antalya, Rus turist sayısı açısından da tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. En iyi yıl olarak bilinen 2014'ün aynı döneminde 3.3 milyon Rus turist gelmişti.ALMANYA VE AVRUPA YÜKSELİYORDünyanın en önemli turizm merkezlerinden ve Türkiye'nin en çok turist ağırlayan kenti olan Antalya'ya, en çok turist gönderen ikinci ülke Almanya oldu. Almanya'dan, dokuz ayda toplam 1 milyon 798 bin turist geldi. Geçen sene aynı döneme göre oran yüzde 31.1, kişi sayısı ise 437 bin kişi artış gösterdi. Üçüncü sırayı ise Ukrayna aldı. Ukrayna'dan 646 bin turist gelirken, geçen seneye göre yüzde 2'lik bir düşüş söz konusu oldu. Ayrıca son iki yılda ciddi kayıpların yaşandığı Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinden de bu yıl yüzde 50-60 gibi ciddi oranlarda yükselişler gerçekleşti.EN ÇOK TURİST GELEN ÜLKELERAntalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından 2018 yılı için hedef konulan 14 milyon rakamına da hızla yaklaşan kente, aralarında dünyanın en önemli turizm merkezleri olan Maldivler, Hong Kong, Fildişi Sahili, Dominik'in de bulunduğu 175 ülkeden turist geldi.Antalya'nın, Rusya, Almanya ve Ukrayna'dan sonra en çok turist ağırladığı diğer ülkeler ise şöyle:"İngiltere yüzde 68 artış, 531 bin kişi, Polonya yüzde 143 artış, 353 bin kişi, Hollanda yüzde 45 artış, 332 bin kişi, Kazakistan yüzde 7 düşüş, 216 bin kişi, Romanya yüzde 64 artış, 185 bin kişi, Belçika yüzde 37 artış, 162 bin kişi, Danimarka yüzde 33 artış, 161 bin kişi, Çekya yüzde 99 artış, 155 bin kişi, Beyaz Rusya yüzde 1 düşüş, 151 bin kişi, İsrail yüzde 1 artış, 146 bin kişi, İsveç yüzde 59 artış, 137 bin kişi, Litvanya yüzde 59 artış, 123 bin kişi, Slovakya yüzde 58 artış, 117 bin kişi, Fransa yüzde 45 artış, 80 bin kişi, Norveç yüzde 55 artış, 78 bin kişi, İsviçre yüzde 47 artış, 78 bin kişi, Avusturya yüzde 68 artış, 74 bin kişi, Moldova yüzde 13 artış, 72 bin kişi, Macaristan yüzde 77 artış, 65 bin kişi, Finlandiya yüzde 38 artış, 65 bin kişi, İran yüzde 34 düşüş, 64 bin kişi, Ürdün yüzde 32 artış, 61 bin kişi, Kosova yüzde 21 artış, 54 bin kişi, Sırbistan yüzde 102 artış, 52 bin kişi, Azerbaycan yüzde 1 artış, 48 bin kişi."

FOTOĞRAFLI