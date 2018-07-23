Antalya Turizmi 7 Milyona İlerliyor

22 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından turizm kentine gelen turist sayısı yüzde 34'lük artış ile 6 milyon 356 Bin 279 oldu. Antalya'ya 2014 yılının aynı döneminde 6 milyon 51 bin 479 turist gelirken bu yıl 3 yüz 4 bin 800 fark ile 6 milyon 356 bin 279 turist geldi.

HEDEF 14 MİLYON YABANCI TURİST

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, temmuz ayının 22'si itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti’ni tema olarak belirleyen ve ‘Perge Yılı’ ilan ederek fark oluşturan kent, 14 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor.

7 MİLYONA DOĞRU

Antalya’ya, 22 Temmuz itibariyle sadece havalimanlarından gelen turist sayısı 7 milyona doğru ilerliyor. Bu rakamlar, 2015-2016-2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde kentin en iyi yılı olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da egale etti. 2014 yılının aynı döneminde 6 milyon 51 bin 479 turist gelirken bu yıl 3 yüz 4 bin 800 fark ile 6 milyon 356 Bin 279 turist geldi.

2018 yılının 1 Ocak – 22 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine yüzde 34’lük artış kaydedilirken, 2015-2016-2017 yılı verileri de geride bırakıldı.