Antalya Mobilya Fuarı açıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜYAP tarafından bu yıl ilki düzenlenen Antalya Mobilya, İç Mimari, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı (Antalya Mobilya Fuarı) başladı.

Antalya Mobilya Fuarı, ANFAŞ Expo Center'da başladı. 7 Ekim'e kadar sürecek fuarın açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ve çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılışının ardından protokol üyeleri stantları gezerek, firmaların ürünlerini inceledi.

Fuarın açılışını yapan Vali Münir Karaloğlu, kalkınmanın, refahın, mutluluğun, büyümenin anahtarının üretmek olduğunu belirterek, "Antalya proje bazlı mobilya üretiyor. 30 milyar dolara yakın ihracatı olan İtalya'da seri üretim tarzında kimse para kazanmıyor, esas parayı proje bazlı mobilyadan kazanıyor. Antalya'da İtalyanlardan daha kaliteli proje bazlı firmalarımız var. Ama bunların tanıtım problemi var. Bu fuarlar, Antalya'da proje bazlı çalışan firmalarımız için tanıtım fırsatıdır ve buraya katılırsa o zaman mobilya ihracatındaki hedeflerimize ulaşabiliriz. Seri üretim yapan mobilya firmalarının sattığı koltuk, yemek takımlarıyla o rakamları yakalayamayız. Mutlaka proje bazlı mobilya ihracatına yönelmemiz gerekiyor" dedi.

TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz da mobilyanın Türkiye ve Antalya açısından iki farklı önemi olduğunu belirtti. Antalya'nın mobilya üretimi bakımından önemli aktörlerinden biri olmasına rağmen 'Antalya mobilyası' diye bir kavramın gelişmediğini anlatan Akagöz, "Mobilyacılık bakımından da geldiği noktayı ortaya koymak için bir sinerji, platforma ihtiyacı vardı. Bu bakımından bu fuar üretimde, mobilyada Antalya'da iddialıdır, söz sahibidir diyebiliriz. Mobilyacıların ulaşmak istediği ana kitlelerden biri turizm sektörü ve birkaç yıldır yenileme olmaması ve turist sayısı ibresinin yukarıya çıkmasıyla otellerde renovasyonun (yenileme) yeniden gündeme gelmesi bakımından da mobilya fuarı önem arz ediyor. Fuarda 100'ün üzerinde de yabancı alım heyetini ağırlayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin mobilya sektörü ihracatının 2.8 milyar dolar olduğunu vurgulayan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da şunları söyledi:

"Mobilya sektörü Türkiye'de ihracat şansı en yüksek sektörlerden biri. Bu sektörün önü açıldığı zaman gidemeyeceği bir ülke, ihracat yapamayacağı bir nokta yok. El imalatı konusunda dünyada eşi benzeri olmayan bir ülkeyiz. 500 milyar dolar ihracat hedefinin yakalanması için ihracat şansı yüksek sektörlerin önünün açılması ve devlet destekleri gerekiyor. İtalya'nın 2015 mobilya ihracatı 22 milyar dolar. Türkiye'nin 2017 ihracatı 2.8 milyar dolar. Bizim önümüz açılırsa, mobilya sektöründeki imalatçıya yeterli destek ortaya konulursa orta vadede ihracatımızın 15-20 milyar dolar seviyesine geleceğine inanıyoruz".

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