Ankara'da Çekilişsiz Kurasız 187 Bin Türk Lirasına Satılık Sıfır Konutlar

TOKİ her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin her şehrinde alt sınıf vatandaşlarımız için uygun fiyatlı daireler yapmaya devam ediyor. Yayımlanan yeni projelerden biri de Ankara’da olacak.

Yeni ilanlar kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız çekiliş ya da kura olmadan çok daha uygun fiyatlara ev sahibi olabilecek. TOKİ tarafından Ankara ilimizde sunulan konut satışlarına dair tüm detaylar ise haberimizde.

Ankara da ikametgâh eden ve es sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız Toplu Konut İdaresi başkanlığınca ev sahibi olabilirler. TOKİ tarafından duyurulan yeni satışlardan biri de Ankara da olacak. Başkentin Mamak Gülseren Mahallesinde alt ve orta gelir vatandaşlarımız için konut satımı olacak. Yine Ankara Mamak Altıağaç Karaağaç Mahallesi de kentsel dönüşüm projesine alınacak ve buradaki konutlar da satılacak.

TOKİ ANKARA KONUT PROJESİ SATIŞ İLANI!

MAMAK GÜLSEREN MAHALLESİ TOPLU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Mamak Gülseren mahallesinde satışa sunulan konutlardan 5 tanesi ise alt gelir grubu için olacak. 16 tanesi de orta gelir grubu için ayrılmış durumda. Konutlar ise 2+1 olarak tasarlanmış. Vatandaşlarımıza dair seçme olanağı da verilmekte. Başvurular ise 8 Şubat ila 30 Haziran arasında olacak.

Konutlar içinse en düşük fiyat 187 bin Türk lirasından başlamakta. En düşük ev için istenen peşinat 46 bin ve aylık taksiti de 780 Türk lirası.

En yüksek konut ise 216 bin Türk lirası değerinde. İstenen peşinatı 54 bin olup aylık taksiti de 902 Türk lirası.

BAŞVURULAR

TOKİ başvuruları içinse vatandaşlarımız Ankara Halkbank şubelerine gidebilirler. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın peşinat tutarını nakit yatırmaları gerekmektedir. Konutlar ise açık satış usulü ile satılmakta bu yüzden ilk başvuruyu yapmak önemli.

TOKİ Ankara Mamak Atıağaç Karaağaç bölgesi içinse 130 adet konut satılacak. Bu konutlar için başvurular da 8 Şubat 2021’de başlayacak.