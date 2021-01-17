Anında Kredi Fırsatı! İş Bankası Anında Kredi Sunuyor!

Vatandaşlarımız salgın döneminde her zamankinden daha çok nakde ihtiyaç duyuyor. Acil nakit ihtiyaçlarımız içinse kaçırılmayacak fırsat İş Bankasından geldi! İş Bankası anında kredi özelliğiyle vatandaşlarımıza destek oluyor! İşte detaylar haberimizde;

Salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımıza verilen hem devlet hem özel hem kamu hem de özel banka destekleri devam ediyor! bunlardan bir tanesi de İş Bankası tarafından sunulan anında kredi özelliği! İşte başvuru koşulları ve tüm detayları siz okuyucularımız için derledik. Ayrıntılar haberimizde;

ANINDA KREDİ

İş Bankası tarafından sunulan anında kredi ile birlikte vatandaşlarımız ihtiyaçlarını hiç beklemeden anında giderebilir! Anında kredi almak ise oldukça kolay!

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Anında kredi fırsatı ile vatandaşlarımız hiç beklemeden 50 bin Türk lirasına kadar kredi alabilirler!

Faiz oranları ise kişiye özel belirlenmektedir. Vatandaşlarımız kredi notları dikkate alınarak özel faiz oranları uygulanır.

3 AY ERTELEME

Vatandaşlarımıza sunulan diğer bir özellikle ise 3 ay erteleme! Vatandaşlarımız dilerlerse kredilerini ödemeye 3 ay sonra başlayabilirler. 90 güne kadar ödemesiz dönem ile vatandaşlarımıza destek sağlanıyor.

Vatandaşlarımız ise anında kredilerini bankaya gitmeden de kolayca alabilirler! Vatandaşlarımız İş Cep uygulamasından, internet şubesinden ya da ATM’lerden bile başvurularını yapabilirler! Kredi başvuruları onaylanan vatandaşlarımızın ise nakitleri anında hesaplarına aktarılır!

Fakat 90 gün erteleme fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın şubeden bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Mobil uygulama için öncelik İŞ Cep indirilmelidir. Daha sonra Krediler seçeneğinde “Anında Kredi” seçilmeli ve gelen form eksiksiz doldurulmalıdır.

İnternet şubesinden de vatandaşlarımız giriş yaptıktan sonra Kredilerim seçeneğinden “Anında Kredi” seçeneğini seçmeli ve çıkan formu doldurmalıdırlar.

ATM’lerden ise vatandaşlarımız “daha fazla” sekmesini seçtikten sonra “Anında Kredi ve Anında Ek Hesap” adımlarını seçmeli daha sonra formu eksiksiz doldurmalıdırlar.

GEREKLİ BELGELER

Vatandaşlarımız başvurularını İş Cep uygulaması, İnternet Şubesi ya da ATM’lerden 7/24 yapabilirler.

Gerekli görüldüğü takdirde ise vatandaşlarımız başvuru esnasında seçtikleri hesaplarına bağlı olarak İş Bankası Şubesi’ne detaylı bilgiler gönderilir.