Anında 10.000 Türk Lirası Kredi Kullanma İmkanı! Kamu Bankalarından Anında İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank kredi faiz oranları yüzde kaç? Kamu bankaları nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara mümkün olan en kısa sürede kredi kullanma imkânı sunuyor. Vatandaşların İhtiyaçlarının hızla karşılanması için bu zorlu süreçte kamu bankaları da elini taşın altına koyuyor. Kamu bankaları ihtiyaç kredilerine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

18 yaşından büyük olan vatandaşlar kamu bankalarının bu fırsatın yararlanabilir. Düzenli maaşa veya bir gelir kaynağına sahip olduğuna dair belge getiren 18 yaşını doldurmuş kişiler ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 3 kamu bankasından da kredi başvurusu yapabilir. Bu kredilere başvurmanın birden fazla yolu bulunuyor. Vatandaşlar Ziraat, Halkbank ya da Vakıfbank’ın şubelerine giderek bizzat başvuru yapabilirler. Evden ayrılmadan başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da internet şubesi veya mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler. Son olarak vatandaşlar ATM aracılığıyla da başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında ihtiyaç kredinizin onayı için ise sizden üzerinde T.C kimlik numaranızın bulunduğu sürücü belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaportun bir nüshası, aylık gelirinizi belirten belge veya maaş bordrosu talep edilmektedir. Eğer serbest meslek sahibiyseniz son 3 yıla ait bilanço tablonuz, güncel vergi levhanızın nüshası ve ticari faaliyetinizin duyurulduğu sicil gazetesi belgeniz talep edilmektedir.

HER KAMU BANKASINDAN FARKLI FIRSAT

3 kamu bankası da vatandaşlarımıza anında 10 bin lira ihtiyaç kredisini 36 ay vade seçeneğiyle sunuyor. Esnek ödeme imkanları veren bankalarının sundukları faiz oranları ise farklılık gösteriyor. Ziraat Bankası vatandaşlarımıza ihtiyaç kredilerinde %1,54 faiz oranı sunuyor. Vakıfbank’ta %1,54 faiz oranı sunarken bunun yanında 3 ay ödemesiz dönem fırsatı da sunmakta. Halkbank ise vatandaşlarımızın gelirine özel geri ödeme planının yanı sıra aylık %1,51 faiz oranı veriyor.

Vakıfbank ve Ziraat Bankasından kredi alan vatandaşlarımızın 10 bin lira içinse aylık ödemeleri 382 lira vade sonunda geri ödemeler ise 13 bin 781 lira. Halkbank içinse aylık ödemeler 380 lira ve vade sonunda da vatandaşlarımızın geri ödemesi toplamda 13 bin 700 lira.

Gelir Belgesi Nereden Alınır?

Gelir Belgesi alınabilecek yerler kişinin gelir kaynaklarına, mensup olduğu sigorta kuruluşuna ve uğraştığı mesleğe göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğer bir kamu kurumu veya kuruluşunda görev alıyor iseniz gelir belgenizi e-devlet bünyesinde bulunan e-bordro uygulaması aracılığı ile maaş bordrosu şeklinde kolayca internet üzerinden indirebilirsiniz. Gerekli işlemleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev alıyor iseniz gelir belgenizi çalıştığınız kurumdan kolayca temin edebilirsiniz. Sigortanız BAĞ-KUR kapsamında ise, yani serbest meslek ile geçiminizi sürdürüyorsanız vergi levhanız sizin ticari faaliyetinizi gösteren gelir belgesi yerine geçmektedir. Aktif olarak çalışma hayatında bulunmayan emekli vatandaşlar da maaş bordrolarına internet üzerinden e-devlet sistemine bağlı e-bordro uygulaması aracılığı ile ulaşabilir ve indirebilirler.

E-Devlet Gelir Belgesi Nasıl Alınır?

Öncelikle en yakın PTT şubesine başvurarak e-devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. E-devlet şifreniz var ise www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet uygulamasına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra kurumlar arasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sekmesine giriş yapmalısınız. Hazine ve Maliye Bakanlığı sekmesinde hizmetler bölümünü seçerek “E-Bordro Hizmeti” seçeneği aracılığı ile dilediğiniz yıl ve aya ait maaş bordronuza ulaşabilir, indirebilir, çıktısını alabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Kullanmak İsteyen Vatandaşlar Nelere Dikkat Etmeli?

Uzmanlar kredi çeken her vatandaşımızı birçok konuda uyarıyorlar. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar kesinlikle ihtiyaçlarının üzerinde miktarlarda kredi kullanımı yapmamalılar. Kredi kullanımı kapsamında çeşitli dosya ve sigorta masrafları oluşabileceği de hesaba katılmalı. Vade mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Kredi kullanımında vade süresi uzadıkça geri ödenecek olan toplam miktar da artış göstermektedir. Aynı anda birden çok kredi başvurusu yapılması bankaların gözünde güven düşürücü bir hamle olarak görünmektedir. Bu davranıştan kaçının. Kullanacağınız kredinin aylık ödeme tutarı mutlaka gelirinize göre zorlanmadan karşılayabileceğiniz seviyede olmalıdır.