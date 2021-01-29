Amerikan Ekonomisi Son 75 Yılın En Kötüsünü Gördü!

Amerikan ekonomisi tarihinde son 75 yılın en kötü performansı ile karşı karşıya geldi! Salgının etkisiyle oldukça yara alan Amerikan ekonomisi ise 2020 yılında da %3,5 oranında küçülmeye gitti.

Korona virüs salgını başladığında Amerika’da yeterince hızlı önlem alınmamıştı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Amerika’da ise salgın çok hızlı bir şekilde yayıldı ve kısa sürede ülke salgının merkezi haline geldi.

Halkın ise yürüyüşlere çıkması, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Üstelik sık sık kapanmalar ve daha sonradan alınan sert önlemler bile yeterli olmadı. Tüm bunlar yaşanırken ise ekonomi oldukça büyük zarar gördü.

Amerikan Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılını son dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri paylaşıldı. Bu verilere göre Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılının son çeyreklik döneminde %4 artış gösterdi.

Fakat 2020 yılının ikinci çeyreğinde Çin’de ilk defa görülen korona virüs salgını nedeniyle yaşadığı tarihi ekonomik küçülmenin etkisini üstünden atamadı. Üstelik Amerika üçüncü çeyrekte çok hızlı bir büyüme oranı sergilemişti. Yine Amerika geçen yılın son çeyreğinde beklentilere yakın bir çizgi çizdi.

Amerikan ekonomisi ise korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte önce ilk çeyrekte %5 küçülmüştü. Daha sonrasında ise ikinci çeyrek tarih bir rekor küçülme yaşamış ve %31,4 oranında daralmıştı. Üçüncü çeyrekte ise yine %33,4 oranında rekor bir büyüme gelmişti.

Elde edilen verileri topladığımızdaysa ise Amerika ve ekonomisi 2020 yılında %3,5 oranında daraldı. Bu daralma ise ülkede 1946 yılından bu yana görülmüş tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda yaşanan bu ekonomik daralma Amerika tarihinde yaşanan 2007-2009 yılında küresel krizden sonra meydana gelen de ilk küçülme. Amerika ise geçen yıl %2,2 oranında büyüme göstermişti.

BÜYÜME SON ÇEYREKTE YAVAŞLADI

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte ekonomik toparlanma özellikle de üçüncü çeyrekte etkisini göstermişti. Fakat dördüncü çeyreğe gelindiğinde büyüme de yavaşlamaya başladı.

Fakat önlemler gevşetilince korona virüs vakalarında da yeni artışlar meydana geldi. Hal böyle olunca da ülke genelinde kısıtlamalar da artışa gidildi. Bu durumda performansa yansıdı.

Ayrıca vatandaşlar da kişisel harcamalardan kaçındı. Bunun d ekonomiye büyük bir etkisi oldu. Fakat yerel ve eyalet yönetim harcamalarındaki düşüşler ile birlikte hükümet harcamalarındaki düşüşte dengede pozitif bir etki yarattı. Yine ülkede ithalat da bu dönem de artış yaşadı.

Yine Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen yılın, 2020 yılının son çeyreklik döneminde kişisel tüketim fiyat endeksi de %1,5 oranında arttı.

Gıda ve enerji harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde %1,4 oranında artış gösterdi ve beklentilerin altında kalmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ekonomiye dair ön görüler yeni Başkan Joe Biden’in atacağı kararlar doğrultusunda yeniden şekilleniyor.