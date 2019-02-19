Altmeier: AB - ABD ticaret görüşmelerinin en zor aşamasındayız

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Şubat () – Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier, ABD’nin, Avrupa Birliği’nden (AB) otomobil ithalatının, ülkenin "ulusal güvenliğine bir tehdit" oluşturduğu yolundaki söyleminin "sürdürülebilir bir bahane olmadığı" uyarısı yaptı.

Altmeier, Brüksel ve Washintgon arasındaki ticaret görüşmelerinin en zor aşamasına gelindiğini vurguladı.

Mevcut gümrük vergilerinin zamanla bu hale geldiğini ve kimi zaman AB’nin kimi zaman ABD’nin yararına uygulamalar olduğuna işaret eden Altmeier, esas hedefin bu gümrük vergini tamamen düşürmek olması gerektiğine dikkat çekti.

Altmeier, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret görüşmeleri tamamlanana kadar yeni gümrük vergileri getirmeme konusunda anlaştıklarını hatırlattı ve görüşmeler sonunda Trump’ın danışmanlarına kulak vereceğini düşündüğünü söyledi.