Altınyağ’ın varlık devri yabancıya en büyük şirket satışı oldu

İstanbul, 13 Nisan () - Altınyağ’ın mal varlıklarının 30.5 milyon dolar artı KDV bedelle Sodrugestvo Group SA’ya satışı 2018 yılının ilk çeyreğinde, “Yabancı yatırımcıların ilan edilen en büyük şirket satın alması” olurken, Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Elde ettiğimiz gelir ile yeni yatırımlara yönelmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından “Altınyağ Kombinaları A.Ş”ye ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 30.5 milyon dolar artı KDV bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A’ya satışı, 2018 yılının ilk çeyreğinde “Yabancı yatırımcıların ilan edilen en büyük şirket satın alması” oldu.

Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yavaşladığı bir dönemde yaptığımız işlemle Altınyağ gibi istihdam yaratan bir kuruluşu emin ellere teslim ediyoruz. Prosedüre bağlı olarak, gerekli belgelerin ve izinlerin teminin ardından devir işlemi sona erecek. Amacımız, fabrikanın bürokratik işlemlerden etkilenmeden, kesintisiz bir şekilde üretime devam etmesini sağlamak. Biz de, elde ettiğimiz gelir ile yeni yatırımlara yönelmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sodrugestvo’ya bir varlık satışı yapıldığını Altınyağ markasının yaşamaya devam edeceğini belirten Çevik şunları söyledi:

“Bir yandan Altınyağ’ın mal varlıklarının Sodrugestvo Group’a satışı için girişimde bulunurken, bir yandan da: Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 45 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulunmuştuk. Bu başvurumuza da geçtiğimiz Şubat ayında onay çıktı. Her iki girişimimizden elde ettiğimiz gelir ile bir yandan mali yapımızı güçlendirirken diğer yandan, iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz.”