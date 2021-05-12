Altının Rekor Yükselişi Durdurulamıyor! Altın Yükselecek Mi, 600 Lira Olur Mu?

Düğün sezonun da yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız tarafından altındaki oynaklıklar daha çok takip edilmeye başlandı. Uzmanlar ise tahminlerini paylaştılar. İşte piyasadaki son durum ve ayrıntılar haberimizde.

YÜKSELİŞ BAŞLADI BİLE

Altında yükseliş trendi hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında 471 lira olan gram altın kısa sürede 491 liraya kadar çıktı. Üçüncü çeyrekte de altının yükselmesi bekleniyor. Çeyrek altın ise 805 liraya çıkmış durumda.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükseliş arttıkça altın fiyatları da artmaya devam etti. Bir önceki kapanışa göre %0,2 değer kazanan altın 491 bandını da gördü. Yükselişinin 9.gününe gelen altın pek düşecek gibi de görünmüyor. Analistlere göre Amerika’da açıklanan TÜFE verisi öncesinde enflasyon endişesi küresel olarak arttı. Tahvil faizlerinde artış da ons altın fiyatlarını baskılamıştı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ise %1,62 seviyesinde. Bugün Avro Bölgesinden gelecek sanayi üretimi verileri de piyasaları etkilemeye devam edecek.

Dolar endeksinde yaşanan değişimler ise hem yurt içine hem yurt dışında altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Gram altın fiyatlarında geçtiğimiz 6 ayın en yüksek rekoru görüldü. Ons altın 1839 dolar bandına yükseldi. FED eyalet başkanları tarafından yapılan değerlendirme sonuçları bugün açıklanacak. Yapılan açıklamaya göre ise altın fiyatları doğrudan etkilenecek. Eğer yıllık bazda geride bıraktığımız aya göre artış meydana gelirse rüzgâr tersine dönebilir diyor uzman Şenay Zeren.

Gün içinde 786 liraya kadar düşüş kaydeden gram altın son ayların zirvesini yaşamaya devam ediyor. Çeyrek altın ise 805 liraya kadar yükseldi. Cumhuriyet altını ise 3 bin 280 liradan işlem görmekte. Ons altın gün içinde 1840 dolar seviyesi ile 1831 dolar seviyesi arasında gidip geldi. 1845 doları kadar gören ons altın 11 Şubat’tan bu yana da rekorunu tazelemiş oldu.

RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK Mİ?

ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı’da piyasalara dair yorumlarını paylaştı. Geçen hafta Amerikan istihdam verileri beklentilerinin çok altında kalmıştı bu da dolar endeksinde kayıplara neden oldu. Ons altın ise bu verilerle birlikte 1800 doların üzerine yükseldi. Nisan ayında ise ise Amerika’daki işsizlik oranları %6,1 yükseldi. Tüm bu gelen verilerle birlikte Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz yükselişine gitmeyeceğine yönelik algılar oluştu.

Gelen veriler sonrasında da üst düzey yöneticilerden pozitif açıklamalar geldi. Uzman isimden yapılacak FED toplantısı sonrasında da pozitif açıklamalar duymamızla birlikte rüzgâr tersine dönebilir yorumu geldi.

11 GÜNDE 20 LİRA ARTIŞ YAŞANDI

Mayıs ayına 471 lira seviyesinden giriş yapan gram altın 491 liraya kadar çıktı. Son bir haftada getirdiği kazanç ise yatırımcısına %4 oldu. Şubat ayındaki dip seviyesinden bu yana bakıldığında ise kazancı altının %23 oranında. Dış piyasadaki yükselişten etkilenen altın kripto paralarla olan güvenin sarsılmasıyla da iyice destek gördü. Aynı zamanda jeopolitik etkilerde altının yönünü değiştirmeye devam ediyor. Rusya- Ukrayna arasındaki gibi gerilimler altını güvenli liman olarak bir kez daha sahneye itiyor.