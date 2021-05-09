Altına Yatırım Yapmayan Kahroldu! Son 26 Haftanın En Yüksek Seviyesinde

Altında hızlı yükselişler devam ederken bir de uzmanlardan akıl almaz tahminler geldi! Amerikan on yıllık tahvil faizlerinde meydana gelen düşüşlerin yanı sıra Amerika’da açıklanan istihdam verilerinin beklenenin çok altında kalması altın fiyatlarını hızla yukarı çekti.

Altın fiyatları yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında son 26 haftanın da en hızı yükselişini kazandı. 2020 yılında zirvelere doymayan altın 2021 yılına aşıların yaygınlaşması ve karantina önlemlerinin geride kalmasıyla birlikte düşüşle başlamıştı. Fakat altın bu hafta %3,53 değer kazandı ve gram altın haftayı %2,9 oranında bir artışla 485 bandını görerek kapattı.

MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA ALTIN DA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Altın bu hafta 1,843 dolar seviyesine kadar yükseldi. Haftayı ise kapanış olarak 1,831 dolardan yaptı. Analistlere göre ise teknik açıdan dolar için beklenen direnç seviyesi 1,840 dolar. eğer bu dirençte geçilirse dolar yükselmeye devam edecek.

Uzmanlar ise destek seviyeleri için 1,823 ve 1,794 bandını işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı olarak görev alan Janet Yellen basın önünde açıklamalar yaptı. Ekonominin aşırı ısınmasının önüne geçmenin gerektiğini ifade etti. daha sonraki açıklamalarında ise faiz artırımının beklediği ya da önerdiği bir konu olmadığını açıkladı. bir diğer yandan açıklanan istihdam verileri beklenin çok altında gelmişti. Yaşanan tüm bu gelişmeler altındaki ivmeyi desteklemeye devam ediyor. altının rağmı 489 bandını bile gördü. haftalık yüzde %2,9 bandında bir değer artışı yaşadı.

2020 YILINA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI FAKAT TEKRAR YÜKSELDİ

Altın fiyatları 2020 yılında yükselmiş ve tarihi rekorlar kırmıştı. Fakat 2021 yılına aşıların yaygınlaşması ve küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle daha negatif bir şekilde giriş yaptı. Yılık ilk çeyreğinde kaybettiği değeri altın nisan ayıyla birlikte hızlı şekilde geri kazanmaya başladı. 451 lira seviyesinden 2021 yılına giren altın 397 liraya kadar gerilemişti. Fakat 48 lira bandını bile tekrardan gördü.

YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR UZMANLAR İŞARET ETTİ

Piyasanın uzman isimlerinden biri olan İslam Memiş altın fiyatlarında yükselişe işaret etti ve bunun mayıs ila haziran aylarında da devam edeceğini açıkladı. altının gram fiyatının, ons fiyatından destek görmesini beklediklerini açıklayan Memiş, riskler ve kripto para piyasasından yaşanan çıkışlarla destek görebilir dedi. ileriki günlerde Memiş banka altın mevduatlarında, fiziki olarak da bir talep artışı beklediklerini açıkladı. sadece altının değil aynı zamanda uzman isim gümüş, bakır ve platin gibi diğer değerli metallerinde fiyatlarının yükseleceğinitahmin ediyor.

GÜNLÜK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’dan gelen son rakamlar ise altında şöyle;

Gram altın 486 liradan satılırken, spot gram altının satış fiyatı 484 lira oldu.

Altının ons fiyatı 1,832 dolar ve çeyrek altın 792 liradan alıcı buldu.

Cumhuriyet altını 3 bin 160 lira, ziynet altın 3 bin 160 lira ve yarım altında 1,585 liradan satıldı. Ata altın fiyatı ise 3 bin 178 Türk lirası. 14 ayar bilezik gramı 316 lira ve 22 ayar bilezik gram satışı ise 465 lira.