Altın Yeni Rekorunu Kırdı! Borsa Düşüşte Dolar Yükselişte Piyasalarda Son Durum

Ekonomide gelen değişimleri takip etmek git gide zor hale geldi. Altın hızla yükselmeye devam ederken Borsa İstanbul hala toparlanma aşamasında. Öte yandan dolar kurlarından ger gün yeni bir rakam geliyor. Küçük büyük yatırımcı demeden halkın her kesimi de altın ve kurları merak eder oldu. İşte güncel borsa, altın ve dolar rakamları haberimizde.

Altın Hangi Yöne Doğru İlerliyor?

Kıymetli madenlerin çoğu geçtiğimiz aylardan bu yana ekonomide yaşanan her dalgalanmada daha güçlü bir konuma gelmeyi başardı. Altın da yatırımcısını bir süredir üzmeyen kıymetli madenlerden biri. Güvenli liman olan altın, bir kez daha değerini yükseltmeye devam ediyor. Pandemiden bu yana değeri artan altın bir ralli için daha hazırlanıyor.

Altın 2021 yılı başından bu yana normalleşme süreci ve ekonomik toparlanma evresi ile beraber ise mart ayı ortasına dek değer kaybına uğramıştı. Mart ayının ortasından bu yana ise ekonomide yaşanan belirsizlik ortamı altın ve diğer kıymetli madenlerin yeniden değer kazanmasına yol açtı. Gram altının değeri tekrardan 450 lira bandının üstünde. Uzmanlara göre ise altın fiyatları uzun bir süre boyunca bu banttan aşağı düşmeyecek.

Kapalıçarşı’da ise 24 ayar külçe altının gramı günü 460 lirayla tamamladı. Çeyrek Altın 746 lira olurken Cumhuriyet Altını da 3 bin 52 liradan satış gördü. Ata Altın satışı ise 3 bin 52 lira. Çeyrek Altın 746 lira, yarım altın da 1 bin 491 liraya seviyesine yükseldi.

Dolar ve Euro Kurları Hangi Seviyede?

Alıcıdan satıcıya, ham maddeden pazara, dağıtıcıdan üreticiye dolar kurları hayatımızın her noktasında bizleri etkiliyor. İthal ürünlerinde üstelik hayatımızdaki payı hızlıca arttığı bu günlerde döviz kurundaki gelişmeler daha da merak edilir oldu. Peki döviz kuru an itibari ile ne durumda?

Ekonomide dalgalanmalar hala devam ediyor. Şubat ayında dolar 7 liranın altına inmişken yaşanan ekonomik yönetimdeki değişimlerle kısa süre içinde tekrar 8 liranın üstüne çıktı.

Dolar- TL kuru ise 9 Nisan itibariyle 8,15 lira oldu. Euro- TL kuru ise 9,69 bandına sabitlendi.

Borsa İstanbul’da Son Durum! İşte Günün Kazananları!

Borsa İstanbul yaşanan son gelişmelerle gündem de oldukça yer tutmuştu. Borsa İstanbul Başkanı’nın ani bir kararla değişmesi piyasaları baya bir salladı. Toparlanma ise hala devam ediyor.

BIST 100 endeksi Mart ayı ortasında yaşadığı sarsıntıyı henüz atlatabilmiş durumda değil. Borsa İstanbul kısa süre içerisinde 157 puanın üzerindeki zirvesinden 141 puan bandına geriledi. BIST 100 endeksi ise bu aralar yatay bir çizgi çizmeye devam ediyor.

Günün en çok işlem gören hisseleri 191.149.274 Lot ile Doğan Şirketler Grubu Anonim Şirketi (DOHOL), ve 169.472.204 lot ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (EKGYO) oldu. bu şirketleri bankacılık alanından Garanti ve Yapı Kredi takip etti.

Yatırımcısını sevindiren ve yüzde 10 oran ile en çok değer kazanan hisseler ise Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi (SILVR) ve Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret (SAMAT) oldu. pandeminin gelişi ile birlikte gıda hisselerinde değer artışı devam etmekte.

UZMAN YORUMLARI

Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Kararı ile atanan MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yapacağı ilk faiz toplantısı kritik olacak. Beklentilere göre yeni başkanın faizleri sabit tutması bekleniyor. Fakat faizler de olurda düşüş yaşanırsa Merkez Bankası’nın politikalarına karşı olan son güven kırıntıları da kaybolacak. Bu nedenle uzmanlar böyle bir durumda dolar başta olmak üzere döviz kurlarının tarihi rakamları göreceğini belirtiyor.

Diğer bir yandan Türkiye’deki vaka sayıları da ekonomiyi oldukça kötü etkiliyor. 50 bin üzerindeki vaka sayıları şimdiye kadar ülkenin gördüğü pik noktasından bile kat kat yukarıda. Vakalardaki hızlı artışlar nedeniyle kısıtlamaların hatta tam kapanmaların gelmesi bekleniyor. Ocak ayında 5 bine kadar düşen günlük vaka sayılarının bu denli artışı yabancı yatırımcıyı da uzak tutuyor. Uzmanlara göre yeni bir kapanma tehlikesi aynı zamanda dolar kurunun da artmasına zemin hazırlıyor.