Altın Yatırımcılarına Büyük Darbe! Gram Altın 417 Liraya Düştü! Ayı Sezonu Devam Edecek Mi?

Pandemi sürecinin başlamsıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altın, küresel piyasalarda sert bir yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren altın %60 fiyat artışıyla yatırımcısına yüksek kar marjı sundu. 9 Kasım tarihinde ise dolar kurunun gerilemesi ve küresel piyasalarda altın ONS fiyatlarında düşüşle birlikte altın fiyatları sert bir geri çekilme sürecine girdi. Gram altın 9 Kasım tarihinde 540 liradan 476 liraya kadar sert düştü. Tepki alımlarının yeterli olmamasıyl birlikte altın için geri çekilme trendi başladı. Kasım ayının ortalarında dalgalı hareketlerine devam eden altın fiyatları 5 Ocak tarihine kadar 445 TL ile 460 TL arasında dalgalı fiyat hareketleri gerçekleştirdi. Bu tarihten sonra ise altın ONS fiyatı ve dolar kurunda yaşanan geri çekilmelerle birlikte fiyat yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başladı.

GRAM ALTIN 417 LİRAYA DÜŞTÜ!

Vatandaşlarımızın en çok yatırım yaptığı gram altın bugün sabah saatlerinde 417 liraya kadar geriledi. Gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyat 425 liya yükseldi. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle gram altın 424,51 liya üzerinden işlem görmektedir. Kapalıçarşı altın fiyatlarının tümü şu şekilde:

Gram altın: 424,51 TL

Çeyrek altın: 692 TL

Cumhuriyet altını: 2760 TL

22 ayar bilezik. 384,50 TL

Altın ONS: 1841 dolar

Yarın altın: 1384 TL

ALTIN FİYATLARI 2021 YILINDA DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz yılın en gözde yatırım aracı altın 2021 yılı itibariyle yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımız 2021 yılında altın fiyatları ne olacak sorusunun cevabını araştırıyorlar. Teknik analiz ve uzman yorumları ise piyasaların çıkan haberlerle biranda yön değiştirdiğine dikkat çekiyorlar. Aşı haberlerinin çıkmasıyla birlikte altın fiyatları biranda sert bir şekilde gerilemişti. Sonrasında yapılan açıklamalarla aşının yeterli düzeyde üretilemediği ve ikinci doz aşıların mutlaka yapılması gerektiği belirtilerek sürecin daha da uzayacağı ortaya çıkmıştı. Dünya basınında çıkan bu haberler piyasaları direkt olarak etkiliyor. Peki teknik analizlere göre altın fiyatları 2021 yılında yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Yukarıdaki bilgiler gram altın günlük grafiğine aittir. Uzmanlar tarafından paylaşılan analizlere göre altın fiyatları günlük bazda dip fiyatlarına yaklaşmış durumda. Analiz araçlarından en çok kullanılan RSI piyasaların aşırı satış noktasına gelindiğinin işaretçisi. Kısa vade yatırımcıları için önümüzdeki günlerde 438 liraya kadar bir yükseliş görebiliriz.Uzun vadeli yatırımlar için belirsizlik devam ediyor. Dolar/TL kurunun akıbeti, küresel piyasalarda altın ONS fiyatının hareketleri ülkemizdeki altın fiyatını belirleyecek en büyük faktörler. Altın fiyatları hala düşüş trendine devam etmektedir.