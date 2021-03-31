Altın Fiyatlarında Düşüş Yaşandı! Dolar Kurundan Etkilenen Altında Son Dakika Fiyatları

Altın geçmişten bu yana en çok yatırım yapılan araçlardan biri. Değerli sarı metal ise akıllı yatırımcısında her zaman kazandırmıştır. Uzun vade de zarara uğratmayan altın şimdilerde de gözde yatırım araçlarından biri olarak ön planda. Fakat altın özellikle de son zamanlarda oynaklık içerisinde. Hem iç piyasalar hem de dış piyasalardaki gelişimler hem altını ons fiyatını hem de gram fiyatını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar da bu yüzden altın fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. Nisan ayına gireceğimiz bugünlerde ise yine altın fiyatları merak konusu oldu. Haftaya yükselişle başlayan altının 31 Mart durumu ne? Martın son günü altın fiyatlarındaki değişimler neler?

Salgın dönemiyle birlikte oldukça değer kazanan altın fiyatları küresel anlamda düşüşe geçmişti. Aşı haberlerinin gelmesi ve küresel anlamda aşıların yaygınlaşmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşler başladı. Fakat bu düşüşler özellikle de iç piyasa için etkili olmadı. Yatırımcısına bolca kazandıran altın iç piyasada yükselmeye devam ediyor. Dolar kurundaki değişimler arttıkça yükselen atlında gözleri üstüne çekti. Altın almak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi diye merak içinde. Peki altın fiyatlarına ne olacak? uzmanlar özellikle de yaz aylarının gelişi ile birlikte altın artacak demişti. Fakat hafta başından bu yana altında sert düşüşler yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları ve altın uzman yorumları;

GÖZLER ALTINA ÇEVRİLDİ

Altın fiyatları dolar kurundaki değişimler nedeniyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Dolar- TL kurundaki sert iniş ve çıkışlardan sonra gözler altına çevrildi. İşte güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları da kur fiyatlarına benzer olarak hafta başına yükselerek başladı. Fakat Dolar Kurunda yaşanan gerileme sonunu altında birden çakıldı! Altın fiyatlarında yaşanan gün içindeki bu sert düşüşte altın fiyatları düşecek mi sorusunu akıllara getirdi.

ALTINDA SON DAKİKA DEĞİŞİMİ

Analistlere göre yurt içinde altın fiyatlarının düşmesi dolar kurunda meydana gelen düşüşten etkiledi. Dolar kurunda kısada olsa dengeleme yaşanması altındaki yükselişi kırmaya yetti. Fakat birkaç gün boyunca altın fiyatları yurtiçindeki dolar kurundan etkilenmeye devam edecek. Analistler ise bu aralar altında büyük fiyat farklarının olmasını beklemiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları mart ayının son işlem gününde de düşüşle devam etti. Gram altın 448 lira alış görürken 450 üzerinden de satış fiyatı gördü.

Öte yandan Çeyrek Altın 718 liradan alış ve 735 liradan satış görmekte. Yarım Altında ise 1,432 alış ve 1,471 satış fiyatı öne çıkıyor. Tam Altın ise alış da 2,964 liradan satışta ise 3,041 liradan işlem görmekte. Altının ONS fiyatı ise 1,679 dolar bandından devam ediyor.

ALTIN UZMAN YORUMLARI

Uzmanlar ise vatandaşlara altındaki değişimlerin iyi takip edilmesi gerektiğini öneriyor. Altın şu an da dolar kurundan doğrudan etkileniyor. Fakat dış piyasalara bakıldığında Covid-19 vakalarında dünya genelindeki düşüş ve aşıların daha da yaygınlaşması altın fiyatlarını aşağı yöne çekmekte. Yurt içinde ise Dolar kuruna ve Covid-19 vakalarına bağlı olarak artış devam ediyor.