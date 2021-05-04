Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Belli Oldu! Uzman İsim Paylaştı Bu Tarihe Dikkat

Salgının başından bu yana değerine değer katan altın 2021 yılında piyasalara düşüşle başlamıştı. Bu düşüş ise kalıcı olmadı. Özellikle de iç piyasalarda dolar kurunun yükselmesialtın fiyatlarını da etkiledi. Dış piyasalarda da altın birçok farklı gündemden etkilenmeye devam ediyor. Peki altında başlayan bu yükseliş trendi devam edecek mi? Altın tekrardan tarihi zirveleri görecek mi sorusu halkın her kesim tarafından soruluyor. İşte merak edilenler.

AMERİKA VE DOLAR ETKİSİ ALTINDA HİSSEDİLDİ

Altın fiyatlarında son zamanlar da Amerikan Hazine tahvili faizlerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüşle birlikte gram altın küresel anlamda yükselmeye devam etti. Nisan ayını kazanç getirerek tamamlayan altın mayıs ayına ise daha yatay bir çizgide başladı.

Dolarda yaşanan güçlenme ise altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Ons altın dün %0,18 değer kaybı yaşadı ve 1755 seviyesine doğru çekilmeye başladı. Altın nisan ayının son günlerinde 480 TL seviyesini de aşmıştı ve 2021 yılını zirvesini bu şekilde görmüştü. Bugün ise gram altın 475 liradan alıcı buluyor.

DOLAR VE DEĞERLİ MADENLERDE BASKI DEVAM EDİYOR

Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüşüyle birlikte altın ve değerli madenlerdeki baskı devam ediyor. Son zamanlarda 1800 dolara kadar yükselirken ons altından yukarı doğru sinyaller gelmeye devam ediyor.

AMERİKA’DAN GELECEK VERİLER ÖNEMLİ

Altın fiyatlarını etkileyen haftanın en önem verilen biri de Amerika’dan gelecek. Birleşik Devletleri’nde verilerin açıklanmasıyla birlikte ons altın için baskılama ya da yükseliş görülebilecek. Peki ya uzmanlar altın fiyatları hakkında neler diyor? İşte uzman yorumları;

CUMA GÜNÜ OLDUKÇA KRİTİK

Ülkemizdeki önemli uzmanlardan biri olan Rıdvan Baştürk’te altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim altında yükselişin olduğu bir dönemde olduğumuzu TL’de olan risk kaynakları nedeniyle de gram altının yükselişine devam edeceğini belirtti.

Baştürk, ÜFE ve TÜFE verileri arasının 18 puana yükseldiğinin altını çizdi ve bu durum enflasyonun artacağına işaret dedi. Uzman isme göre, Merkez Bankasından kuvvetli bir hamle gelmediği sürece Türk lirası varlıklarında baskılama devam edecek. Dolar kuru 8,50 eşiğini geçerse durum değişebilir yorumunda bulundu.

Amerikan 10 yıllık faizlerine de değinen Baştürk, pozitif alan faizlerin seyretmesini beklediklerini açıkladı. Faizlerin %1,53 üzerinde kaldığı sürece ons altın için baskılama olabilir dedi. Aynı zamanda Amerika’da açıklanacak istihdam verileri ve işsizlik oranları da piyasalar için oldukça önemli veriler. Eğer zayıf veriler gelirse ons altında yükselme, yüksek veriler gelirse de ons altında baskı görebiliriz.

Baştürk ons altında kısa vadeli direnç olarak da 1800 dolar seviyesini işaret etti. bu eşik geçilmediği sürece kısa vadede kuvvetli yükselişlerbeklemediğini açıkladı.

ALTIN 485 LİRA OLABİLİR

Altına dair diğer bir uzman yorumu da Ahlatcı Yatırım tarafından geldi. Ahlatcı Yatırım altının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte 485 TL seviyesini direnç olarak gösterdi.

Döviz kurundaki yükseliş sonrası gram altında da yükselişin devam ettiğini belirten yatırım şirketi, dolar endeksinde toparlanma ve Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş altını olumsuz etkileyecek yorumunda bulundu. Gram Altın içinse 480 ve 480 seviyeleri kısa vadede direnç olarak gösterildi.

Aşağı yönde verilen destek seviyeleri ise 470 ve 465.

FED BAŞKANI AÇIKLAMALARI PİYASALARI ETKİLEDİ

Gedik Forex tarafından yapılan analizde de ons altın için 1796- 1805 dolar direnç seviyesi olarak belirtildi. Yatırım şirketine göre FED Başkanı Powell konuşması da piyasaları etkileyen diğer bir gelişme oldu. Ekonomiye dair iyimse açıklamaların gelmesi doların pozitif şekilde seyrini desteklerken altını baskıladı.