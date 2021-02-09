Altın Fiyatları İçin Kritik Hafta! Bu Fiyatı Kırarsa Yükseliş Başlayabilir

2020 yılının en karlı yatırım araçlarından bir tanesi altın olmuştu. 300 liradan yükselişe başlayan gram altın fiyatı Kasım ayı itibariyle 540 liraya kadar yükseldi. Savaş ve hastalık dönemlerinin güvenli limanı altın, yatırımıcısına kısa süre içerisinde %60'a kadar kar imkanı sundu. Hızlı yükselişin düşüşü de hızlı oldu. 540 liradan sert düşüş hareketlerine başlayan gram altın geçtiğimiz günlerde 405 liraya kadar geriledi. Son 4 aydır yatırım yapan herkesi zarara sokan altın fiyatları için fiyatlar ne zaman yükselecek, yoksa düşüş trendi devam mı edecek soruları herkes tarafından merak ediliyor. İşte değerli metal için piyasada yaşanan son gelişmeler.

9 Şubat Altın Fiyatları

Gram altın: 418 TL

Çeyrek altın: 683 TL

Cumhuriyet altını: 2725 TL

22 ayar bilezik: 384 TL

Altın ONS fiyatı: 1837 dolar

Geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatan altın fiyatlarının yeni haftaya yükselişle başlayacağını belirtmiştik. Beklendiği gibi oldu ve 405 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatları bugün itibariyle 424 liraya kadar yükseldi. Yazımızı kalem aldığımız an itibariyle ise 417 lira üzerinden işlem görmektedir.

BU HAFTA ÇOK ÖNEMLİ

Küresel piyasalarda altın fiyatının belirlendiği ONS fiyatı anlık olarak 1837 dolar üzerinden işlem görüyor. Altın geçtiğimiz dönemlerde 1960 dolar seviyesini defalarca denemesine rağmen bir türlü kıramamış ve sert düşüşler meydana gelmişti. Uzmanlar bu hafta altın fiyatlarının oldukça kritik seviyelerde olduğunu ve çıkış-düşüş piyasası kararının bu hafta verileceğini belirtti. Altın ONS fiyatı 1860 dolar üzerinde tutunmayı başarırsa önümüzdeki günlerde 1900 dolar ve 2000 dolar için bir yolculuk başlayabilir. Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yeniden bir çekilme gözlemlenirse ülkemizde de altın fiyatlarında gerilemeye şahit olacağız.

Öte yandan dolar kurunun Türk Lirası karşısında oldukça değer kaybetmesi altın fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Aşırı satış noktasına ulaşan dolar kuru için önümüzdeki günlerde tepki alımları gelirse altın fiyatları ülkemizde yeniden yükselmeye başlayacaktır.