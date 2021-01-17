Altın Fiyatları Dip Noktayı Buldu! Gram Altın 500 Lira Rallysine Hızlı Başlayacak

Yaz aylarında 540 lira seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı, sert düşüşlerle birlikte 440 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Yaklaşık 3 aydır yatırımıcısına zarar eden altın fiyatları için yükseliş vakti geldi. Yeni hafta itibariyle yukarı yönlü sert fiyat hareketleri bizleri bekliyor. Gram altın sırasıyla 472 TL ve ardından 500 TL seviyelerini test edecek.

GRAM ALTIN 500 TL HAZIRLIĞI

Ülkemizde gram altının hesaplanması için iki önemli kriter bulunmaktadır. Bunlardan birincisi altının uluslararası piyasada fiyatının belirlendiği ONS fiyatı, ikincisi ise dolar/TL kurunun fiyatı. Yazımızı kaleme aldığımız an itibariyle altın fiyatı uluslararası serbest piyasada 1828 dolar üzerinden işlem görmektedir. ( 1 ons = 31,1 gram altın) Uluslararası piyasada fiyat bulan ons değerini 31,1'e böldükten sonra ülkemizdeki dolar kuruyla çarparak gram altın fiyatını hesaplayabilirsiniz. Buradan hareketle gram altın fiyatı tahminleri için altın ONS ve dolar kuru teknik analizini hep birlikte inceleyelim.

Haftanın kapanışı itibariyle altın ONS fiyatı dip noktayı görmüş durumda. Uzman yorumları ve teknik analiz bilgilerine göre altın fiyatları yeni haftaya sert bir yükelişle başlayacak. Geçtiğimiz dönemde 1860 dolar seviyesi birço kez zorlanmış ancak bir türlü kırılamamıştı. Bu seviyenin kırılamaması ise piyasalarda aşağı yönlü bir fiyat hareketinin başlamasına neden oldu. 1820 dolar seviyelerine kadar gerileyen Ons fiyatı yeni hafta itibariyle yeniden 1860 dolar seviyesini test edebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda ise uzmanlar 1900 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekleniyor. Bu tahminler elimizde dursun ve hep birlikte dolar/TL tarafında yaşanan gelişmelere kısaca bir göz atalım.

DOLAR YÜKSELİRSE ALTIN YÜKSELİR

Gram altının fiyatlanmasına ikinci önemli faktör olan dolar/TL kuru da dip fiyatı bulmuş durumda. En son dolar analizimizde uzman yorumlarına göre dolar kurunun 8 lira seviyesini yeniden anlık olarak test edebileceğini, en büyük direnç noktasının ise 7,80 TL seviyesinde bulunduğunu belirtmiştik. Uzun bir süredir düşüş trendinde olan dolar kuru yeni hafta itibariyle yükseliş trendine başlayabilir.

GRAM ALTIN 476 TL

Uzman yorumları ve piyasa tahminlerine göre yakın bir süre içinde on altın 1900 dolar, dolar/TL kurunun 7,80 seviyelerini test etmesi bekleniyor. Bu rakamlara göre bir hesaplama yaparsak gram altın için önümüzdeki günlerde 476 TL seviyesini göreceğiz. Kısa vadeli yatırım için bu rakamlar söz konusu iken, uzun vadede yatırım yapacaklar için gram altın fiyatlarının yaz aylarında 500 TL seviyesini göreceği tahmin ediliyor.