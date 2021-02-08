Altın Fiyatları 8 Şubat Günü Yeni Haftaya Yükselişle Başladı! Gram altın kaç TL oldu?

2020 yılının en karlı yatırım aracı altın, 2021 yılı itibariyle sert düşüş trendine kaldığı yerden devam ediyor. Kasım ayının ikinci haftasında 540 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Küresel piyasalarda altın ONS fiyatında gerileme yaşanması ve ülkemizdeki dolar kurunun gerilemesiyle birlikte gram altın, çeyrek altın fiyatları da sert bir şekilde düşmeye başladı. Esneme payı bile vermeyen altın fiyatları kısa, orta vade yatırımcıları büyük zarara soktu. Sadece iki ay gibi bir sürede altın fiyatları %25 düşüş yaşadı. Altın alanlar fiyatlar daha da düşecek mi diye merak ederken, yeni yatırım yapacaklar ise altın almak için doğru zaman mı sorusunun cevabını merak ediyorlar.

ALTIN FİYATLARI 8 ŞUBAT

Son 12 gündür düşüş trendine devam eden altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 8 Şubat Pazartesi günü altın fiyatlarında %2 yükseliş gerçekleşti. Güne 409 TL seviyesinden başlayan gram altın fiyatını 418 liraya taşıdı. Küresel piyasalarda ise altın ONS fiyatı 1834,81 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Bugün altın fiyatları kaç TL oldu sorusunun cevabı ise şu şekildedir:

Gram altın: 418 TL

Yarım altın: 1363 TL

Cumhuriyet altını: 2717 TL

22 ayar bilezik: 382 TL

Altın ONS: 1834 dolar

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yeni yıl itibariyle yatırımcısnı büyük zarara uğratan altın fiyatları ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Vatandaşlarımız altın fiyatları daha da düşecek mi yoksa yükselmeye başlayacak mı sorusunun cevabını merak ediyorlar. Uzmanlar tarafından yapılan analize göre ise küresel piyasalarda altın ONS fiyatı üzerinde kararsızlık devam ediyor. 1900 dolar ve 2000 dolar seviyeleri yeniden test edilirse ülkemizde de gram altın fiyatlarında sert yükselişler gözlemleyebiliriz. Öte yandan, ABD yeni başkanı Joe Biden 900 milyar dolarlık yardım paketi için işlemleri hızlandırdı. Piyasalara sunulacak 900 milyar dolar tutarındaki sıcak paranın altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Sıcak para akışı altın ve değerli metallere giderse önümüzdeki aylar içerisinde altın ons fiyatı yeniden yükseliş trendine girebilir. Böyle bir durumda gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında tekrardan yükseliş görebiliriz.

Uzmanlar altın fiyatları için kısa vadede belirsizliğin devam ettiğini belirtse de uzun vadede altın fiyatlarının artacağı düşünülüyor. Amerikan dolarının itibar kaybı tüm dünya ülkelerini alternatif kaynak arayışına yöneltiyor. Uzmanlara göre yıllardır güvenli liman olarak bilinen altın, önümüzdeki yıllarda da fiyat artışına devam edecek.