Altın Fiyatları 22 Nisan 2021!

22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Sorusu 22 Nisan Perşembe günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak anılan altın, yatırımcıların en sık yatırım araçlarından biri olarak kullanılıyor. Altın piyasasındaki rakamlar, sabah saatleri ile belli oldu. Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde ons altın yükselişindeki etkiyle önemli bir seviyede konumlandı. Kapalıçarşı güncel fiyatları ise altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor, 22 Nisan Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Kapalıçarşı güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor? 22 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın 473,42 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.076,25 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Nisan 2021 güncel altın fiyatları…

Gram Altın Fiyatı:

Gram altının alış fiyatı; 469,83 seyrinden işlem görüyor.

Gram altının satış fiyatı; 473,42

Spot Altın TL/GR Fiyatı:

Alış fiyatı; 471,71 TL ile alıcısını bekliyor

Satış fiyatı; 471 TL 82 kuruş

Altın/ONS ($) Fiyatı:

Alış fiyatı 22 Nisan Perşembe günü için; 1.793,63 TL'den işlem görüyor.

Satış fiyatı 22 Nisan Perşembe günü için: 1.794,08 TL seviyesinde

Çeyrek Altın Fiyatı:

22 Nisan çeyrek altın güncel alış fiyatı;754 TL 93 kuruş

22 Nisan çeyrek altın güncel satış fiyatı; 771 TL 58 kuruş

Yarım Altın Fiyatı:

Yarım altın alış fiyatı; 1.504,76

Yarım altın satış fiyatı; 1.542,84

Cumhuriyet Altını Fiyatı:

Cumhuriyet altın alış fiyatı; Bir süre önce 3.000 TL satış barajını aşan cumhuriyet altını, 22 Nisan Perşembe günü 3 bin 18 TL seviyesinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altın 22 Nisan satış fiyatı; 3.076,25

Ata Altın Fiyatı:

Ata altın alış fiyatı; 3 bin 93 Türk lirası seviyesinde

22 Nisan Ata altın satış fiyatı; 3 bin 171 TL 93 kuruş olarak işlem görüyor

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 11:05