Altın Fiyatları 22 Mart! Güncel Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altının ons fiyatının 1,745 dolar seviyesinde bulunması ile birlikte gram ve çeyrek altının güncel fiyatı merak konusu oldu. 22 Mart 2021 tarihinde güncel altın fiyatının 442 Türk Lirası’ndan satıldığı öğrenildi Peki 22 Mart’ta çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 22 Mart 2021… İşte 22 Mart tarihinin en güncel altın fiyatlar…

Altın gram fiyatının güne yükseliş ile başlamasının ardından 442 liradan işlem gördüğü açıklandı. Gram altın ise Cuma gününde ons fiyatındaki yükseliş ile birlikte dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisi ile 402,8 liraya kadar geriledi. Günü bir önceki kapanışın yüzde 0.9 altında 405,1 liradan tamamladığı öğrenildi.

Gram altın yeni haftaya yükseliş ile başladı

Son olarak gram altının yeni haftaya yükseliş yaparak başlaması sonrasında saat 12.20 itibarı ile bir önceki kapanışın yüzde 9,1 üzerinde 442,1 liraya dengelendiği öğrenildi. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 725 liradan satılmaya başladı. Cumhuriyet altınının fiyatı ise 2.950 lira olarak belirlendi.

Altının ons fiyatının hafta içinin son günü cumayı yüzde 0,5’lik bir artış ile 1.745,2 dolardan tamamlaması sonrasında bugün yüzde 0,9 düşüş yaşandı ve 1.730 dolar seviyesinden alıcı bulundu.

Analistler konu hakkında açıklamalar yaptı ve yükselen dolar kuru sebebi ile altının gram fiyatının yukarı yönlü hareketinin ivme kazandığını belirtti. Güncel olarak döviz ve pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiğini belirten analistler, açıklanan fiyatların kısa süre içerisinde yeni denge seviyesini bulacağını açıkladı.

Korona virüs salgınına ilişkin gelişmeler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar, tahvil piyasasının seyri ve yarın itibarı ile yoğunlaşacak olan veri takviminin izleneceği bilgisini aktaran analistler, yurt içinde de siyasi gelişmelerin ve ekonomi yönetiminin açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Yeni haftada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar yapacağını ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında bulunacağı analistler tarafından vurgulandı.