Altın Alacaklar Dikkat! Altın Talebinde Patlama Yaşanılabilir

Piyasalarda bir süredir dengesiz bir grafik çizen altına karşı Dünya Altın konseyi ( WGC) tarafından bazı değerlendirmeler yapıldı. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Mart ayı baz alınarak ve aynı zamanda mart ayı sonu baz alınarak hazırlanan rapora ilişkin görüşler dile getirildi. Bunun yanı sıra, altın ile Türk Lirası arasında gelişen performans, Türk lirası ve dolar arasında yaşanılan kur farkları hesaplanarak değerlendirilmeye alındı.

Doların değer kazanması ile şok yaşayan altın fiyatlarına bu sefer de, ABD faizlerinde yaşanılan yükseliş etki etti. Bu durum önümüzdeki dönemlerde altında yeni talep patlaması ortaya çıkartabilir.

Dünya Altın Konseyi (WGC) 2021 yılı Mart ayı değerlendirmesinde altının ay bazında negatif yönlü performans göstermesinin sebepleri üzerine konuştu.

Kuruluşun raporunda, "ABD tahvil faizlerinde keskin artış ile doların değer kazanması altının son dönemde kötü performans göstermesine neden oldu. Bununla birlikte ekonomik aktivitede toparlanma ve azalan altın fiyatı tüketiciler ve stratejik yatırımcılar için fırsatlar sunuyor" açıklamasının kullandı.

Atında talep patlaması yaşanılabilir, yapılan değerlendirmeler neticesinde önümüzdeki dönemde faiz yükselişlerinin dengeli hale gelmesi, küresel para politikaları, artan para arzı ve enflasyon etkisinin altında yatırım talebini destekleyebileceği konusu özellikle vurgulandı.

Ons altının geçtiğimiz ay 2021 yılı Mart ayında yüzde 3 değer kaybettiğine dikkat çekilirken diğer yandan ise, Mart ayı sonu itibari ile 2021 yılı toplama bakıldığında ise değerli metalin yüzde 10’dan fazla gerilediğini açıklandı.

Türkiye'de altın fiyatları dolardan dolayı arttı, Dünya Altın konseyi (WGC) raporlarında sunulan verilere göre, ons altın TL bazında ise Mart ayında yüzde 8,3 değer artışı yaşarken, 2021 yılında Mart ayı sonu itibari ile değerlendirildiğinde yüzde 0,2 geriledi. Altının Türk lirası bazında sergilemiş olduğu performans ise Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesinden dolayı kaynaklandığı vurgulandı.