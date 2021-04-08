Altın Alacaklar Dikkat! Altın Talebinde Patlama Yaşanılabilir

Altın için, Dünya Altın konseyi ( WGC)  tarafından  bazı değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde Mart ayı altının ay bazında olumsuz performans göstermesinin sebepleri anlatıldı.

Altın Alacaklar Dikkat! Altın Talebinde Patlama Yaşanılabilir

Piyasalarda bir süredir dengesiz bir grafik çizen altına karşı Dünya Altın konseyi ( WGC)  tarafından  bazı değerlendirmeler yapıldı.   Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Mart ayı baz alınarak  ve aynı zamanda mart ayı sonu baz alınarak  hazırlanan rapora ilişkin  görüşler dile getirildi.  Bunun yanı sıra, altın ile Türk Lirası arasında gelişen performans,  Türk lirası ve dolar arasında yaşanılan kur farkları hesaplanarak değerlendirilmeye alındı.

 Doların değer kazanması ile şok yaşayan altın fiyatlarına bu sefer de,  ABD faizlerinde  yaşanılan yükseliş  etki etti.  Bu durum önümüzdeki dönemlerde altında yeni talep patlaması  ortaya çıkartabilir.

 Dünya Altın Konseyi (WGC) 2021 yılı Mart ayı değerlendirmesinde altının ay bazında  negatif yönlü performans göstermesinin  sebepleri üzerine konuştu.

Kuruluşun raporunda, "ABD tahvil faizlerinde keskin artış ile doların değer kazanması altının son dönemde kötü performans göstermesine neden oldu. Bununla birlikte ekonomik aktivitede toparlanma ve azalan altın fiyatı tüketiciler ve stratejik yatırımcılar için fırsatlar sunuyor"  açıklamasının kullandı.

Atında talep patlaması yaşanılabilir,  yapılan değerlendirmeler neticesinde önümüzdeki dönemde faiz yükselişlerinin dengeli  hale gelmesi, küresel para politikaları, artan para arzı ve enflasyon etkisinin altında yatırım talebini destekleyebileceği  konusu özellikle vurgulandı.

Ons altının  geçtiğimiz ay 2021 yılı Mart ayında yüzde 3 değer kaybettiğine dikkat  çekilirken diğer yandan ise, Mart ayı sonu itibari  ile 2021 yılı toplama  bakıldığında ise değerli metalin yüzde 10’dan fazla gerilediğini  açıklandı.

Türkiye'de altın fiyatları dolardan dolayı arttı, Dünya Altın konseyi (WGC) raporlarında sunulan verilere göre, ons altın TL bazında ise Mart ayında yüzde 8,3 değer  artışı yaşarken, 2021 yılında Mart ayı sonu itibari  ile değerlendirildiğinde yüzde 0,2 geriledi. Altının  Türk lirası bazında sergilemiş olduğu performans ise Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesinden dolayı kaynaklandığı vurgulandı.

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