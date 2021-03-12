Altın 430 TL Oluyor! Uzman İsimden Altın Tahmini Geldi

Altın her zaman yatırımcının en güvenilir dostlarından biri olmuştur. Eski zamanlardan bu yana en çok tercih edilen yatırım aracı altın hala popülaritesini koruyor. Özellikle de salgın döneminde altın fiyatları tarihi zirvesini görmüştü. Belirsizlikler döneminde güvenli liman altına sığınan yatırımcılar satı metal sayesinde kazanmaya devam etmişti. Fakat aşıların gelişi ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte de altında düşüşler devam etti. Şimdi ise uzman analistten yeni bir tahmin tahmini geldi! Altın tekrardan 430 bandını görecek mi?

GÖZLER AMERİKAN SENATOSUNDA

Altın yatırımcılarının gözü kulağı tamamen Amerikan Senatosu’na döndü. Senaton kısa süre önce geçen Amerikan teşvik paketi onaylandığı an itibariyle altın tekrardan yükselişe trendine girdi.

Gram altın ise öte yandan Dolar-TL kuru ve küresel anlamda sıkışmış durumda. Fakat uzmanlara göre gram altın her an 430 bandına fırlayabilir!

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN KAZANDIRDI

Altın fiyatları 2021 yılına ilk girdiğimiz zamanlar da düşüş eğilimine geçmişti. Kısa vadede yatırımcısını üzen altında ise dengeler tekrardan değişti. %2,62 değer kaybeden altın tekrardan toparlanma yoluna girdi.

Hafta başından itibaren 10 lira birden yükselen altın tekrardan yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altın, son zamanlarda ise özellikle Dolar-TL kuru ve küresel etkilere göre şekillenmekte. Gram altın 420 bandında seyrine devam ederken önemli bir altın analizi de Dünya Altın Konseyinden geldi.

ALTIN İÇİN YÜKSEK PERFORMANS DÖNEMİ GELİYOR

Dünya Altın Konseyi de altın için çok kritik bir yorumda bulundu. Altındaki düşüklüğün nedeninin emtia enflasyonu olduğunu belirtti. Bu durumun geçici olduğunu ve altının 36 aylık bir yükselişe hazırlandığını ön gördü.

ALTIN KENDİNE DESTEK ARIYOR

ÜNLÜ & Co / DAHA' tarafından yayımlanana yorumlara göre Amerika’nın 10 yıllık tahlil faizleri direkt olarak altın ve gümüş fiyatlarına şekil vermeye devam ediyor.

Amerikan 10 yıl vadeli tahvil faizinin %1,60’ı test ediyor oluşu ile birlikte altın da zor zamanlar yaşıyor. Fiyatlarda bu aralar yüsek bir artış beklenmese de ons altın 1690 dolar altını zorlayabilir. Gümüş için ise aynı durum 24,90 dolar değeri için geçerli.

GRAM ALTIN 430 LİRA OLACAK MI?

Meksa Yatırım tarafından gelen yorumlara göre eğer altın 411 bandının üzerine çıkarsa, 430 bandını da görür şeklinde. Eğer 411 bandından aşağı doğru devam ederse altın fiyatları 393 TL ya kadar da düşebilir.