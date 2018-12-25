Alternative 4 gemisini operatörlere kiralayacak ya da satacak

İstanbul, 25 Aralık () - Alternative Taşımacılık A.Ş, bünyesinde bulunan PAQIZE, QEZBAN, HATCHE ve MELEQ adlı gemilerini yurt dışında kullanılmak üzere farklı operatörlere kiralama ya da satış yapma yoluyla değerlendirme kararı aldı.

Alternative Taşımacılık Genel Müdürü Hakan Yılmaz, grup şirketlerinin büyüme yolculuğunu daha güçlü ve güvenli bir biçimde sürdürmesini sağlamak amacı ile bu kararı verdiklerini belirtti ve şöyle konuştu:

“Özellikle kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız liman yatırımımız sonrasında başlayan ve ülkemiz ekonomisinin içinde bulunduğu ortam nedeniyle de arzu ettiğimiz çözümü bulamadığımız nakit akışımızdaki dengesizliğin giderilmesi için bu kararı almak durumunda kaldık.”

Şirket bünyesinde kiralık olarak bulunan AYSHE ve FADIQ gemileri ise İzmir/Çeşme ve Fransa/Sete Limanları arasında Perşembe ve Pazar günleri karşılıklı seferlerine devam edecek.