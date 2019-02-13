Alternatif Menkul Genel Müdür Yardımcılığı'na Aybek Kök atandı

İstanbul, 13 Şubat () - Alternatif Bank’ın iştiraklerinden Alternatif Menkul Değerler A.Ş.’de Satış’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevi Aybek Kök’e verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İştiraklerimizden Alternatif Menkul, sunduğu yatırım hizmetleriyle bankamızın hedeflerini gerçekleştirmesinde ve müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşımız Aybek Kök’ün de bilgi birikimiyle Bankamızın ‘danışman ve basiretli bankacılık’ anlayışıyla verdiği hizmetlere önemli katkısı olacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Alternatif Menkul Genel Müdür Yardımcısı Aybek Kök de şu yorumu yaptı:

“Sermaye piyasalarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle müşterilerinin varlıklarına değer katan Alternatif Menkul’de görev almaktan mutluluk duyuyorum. Alternatif Bank’ın iştirakleriyle birlikte oluşturduğu sinerjiyle hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.”(Fotoğraflı)