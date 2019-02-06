Alstom CEO: AB Siemens-Alstom birleşmesini onaylamayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Fransa merkezli Alstom SA CEO’su Henri Poupart-Lafarge, Avrupa Komisyonu’nun büyük olasılıkla şirketin Siemens AG ile birleşmesine onay vermeyeceğini söyledi.

Fransız Le Figaro’ya konuşan Popupart-Lafarge, Brüksel’in kararının Avrupa’daki rekabet yaptırımlarına değil “politik önyargılara” dayalı olacağını belirtti ve şirketlerin her ne kadar “Avrupa’da bir şampiyon oluşturulmasını desteklese de”, Avrupa Komisyonu Alstom ve Siemens’i Avrupa ray piyasasını tekelleştirmekle suçluyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Salı günü Brüksel’in birleşme anlaşmalarını “gerekmedikçe” engellenemediği söylemiş ve AB’nin şu ana kadar “yalnızca 30 birleşme anlaşmasını engellediğini”, 6 binden fazla anlaşmayı da onayladığını belirtmişti. Diğer bir yandan Fransa yönetimi de iki şirketin birleşme niyetinin AB’nin “saçma kurallarının kurbanı” olduğunu savunmuştu.

Siemens-Alstom anlaşması hem Almanya hem de Fransa’da politik destek alırken, söz konusu birleşmenin başta Çin merkezli CRRC olmak üzere Avrupa merkezli ray şirketlerinin dış rekabetle daha iyi mücadele etmesine olanak sağlayacağına inanılıyor. Brüksel ise, söz konusu birleşmenin AB’deki rekabeti tehdit edebileceğini düşünüyor.

Alstom ve Siemens, komisyonun endişelerini hafifletmek amacıyla bir edbir pakedi sunmuş ve söz konusu durumun açıklığa kavuşturulması için Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Komisyonu Rekabet Yetkilisi Margrethe Vestager ile bir araya gelmişti.