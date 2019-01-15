Almanya’dan gelen zayıf veri etkisiyle euro değer kaybetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak () – Almanya’dan gelen, büyümenin son beş yılın en düşük düzeyinde gerçekleştiğini gösteren, veriler etkisiyle, euro Salı günü seansın en düşük değerine geriledi.

Almanya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1.5 artması ve ihracatta görülen artış yavaşlaması, ithalattaki yavaşlamanın onüne geçmesi ülkenin ticaret dengesini olumsuz etkiledi.

Almanya hükümeti, Çin ve parasal birlikte görülen küresel aktivite düşüşü, otomobil emisyonları ile ilgili yeni standartlar ve deniz nakliyatını etkileyen düşük su seviyelerini yavaşlamaya sebep olarak gösterirken, Almanya İstatistik Ofisi (Destatis), üçüncü çeyrekte görülen daralma sonrasında ekonominin yeniden yükselişe geçeceğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle euro;

- dolar karşısında yüzde 0.35 değer kaybederek 1.1491 düzeyine,

- sterlin karşısında yüzde 0.25 değer kaybederek 0.88805 düzeyine geriledi.

