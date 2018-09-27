Almanya’da tüketici iklimi olumlu gelişmini sürdürüyor

İstanbul, 27 Eylül () – Almanya’da ekonomik ve gelir beklentilerinin artmasıyla Eylül ayında tüketici ikliminde olumlu bir gelişim gözlemlendi.

GfK Araştırma Hizmetleri’nin yayımladığı Tüketici İklimi Araştırması’nda tüketici ikliminin Ekim’de yüzde 0.1 artışla 10.6 puana ulaşması öngörülürken, politik anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve gelir beklentilerinin Almanya genelinde oldukça olumlu yönde geliştiği belirtildi. Ayrıca, satın alma eğilimi hafif azalsa da, birikim eğiliminin Eylül’de bir değişim göstermemesine bağlı olarak, tüketici iklimi hafif yükseldi.

Ekonomik beklentilerdeki artış eğilimi sürüyor

Araştırma sonuçlarına göre Eylül ayında ekonomik beklenti 4.9 puanlık bir artışla 27.1 puana yükseldi. İkinci anket döneminde de yükselen beklentide Temmuz’da görülen sert düşüş eğilimi sona ererken, AB ve ABD arasındaki ticari gerilimlerin ve Brexit tartışmalarının uzun vadede ekonomik optimizmi etkilemediği belirtildi. Beklentinin geçen yılın aynı ayına göre ise 6 puan düşük olduğu vurgulandı.

Araştırmaya göre, tüketiciler ekonomik dinamiğin son birkaç yılda yavaşlamasına rağmen Almanya’nın ekonomik büyümesini istikrarlı buluyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya Gayi Safi Yurtiçi Hasılası, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 arttı. Ayrıca, işgücü piyasasındaki olumlu gelişmenin de, ülke genelindeki ekonomik durumu iyi etkilediği düşünülüyor.

Gelir beklentilerinde artış görüldü

Ekonomik öngörülerin olumlu bir hal almasının ardından Eylül’de gelir beklentileri de arttı. GfK’ya göre gelir beklentisi 5.3 puan artarak 57.9 puana yükseldi ve yılın şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaştı, ekonomik beklenti Ağustos 2017’de 61.4 puandı.

İşgücü piyasasındaki etkileyici istikrar, çalışanların gelirlerinde ve aynı zamanda gelirlere doğrudan bağlı olmaları nedeniyle emekli maaşlarında da artışa yol açtı. Duruma bakıldığında ise enflasyonun yükselmesine karşın, tüketiciler gelirlerinde artış bekleyebilir.

Satın alma eğilimi hafif geriledi

Almanya genelinde satın alma eğilimi Eylül’de 2.3 puan düşerek 52.9 puana geriledi ve geçen yıla kıyaslandığında ise şu anki düzeyin dört puan daha düşük olduğu görüldü.

düşüşe rağmen GfK araştırması, Almanya genelindeki işgücü piyasasının çalışanlara iş güvenliği sağladığını ve bu nedenle tüketicilerin satın alma eğilimlerinin devam ettiğini ve iş güvenliğinin de yüksek miktarda harcamalara yol açtığını ortaya koyuyor.

Tüketici İklimi: Üst üste iki kez düşüşten sonra yeniden yükselişte

Son iki dönemde gerilese de, GfK Tüketici Güveni’nin Ekim ayında, Eylül’e göre 0.1 puan artarak 10.6 puana ulaşacağını öngörüyor. Böylece özel sektör harcamaları da Almanya’nın ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Bu durum, AB ve ABD arasındaki ticari gerilimlere bağlı olarak, Almanya’nın ihracat ürünlerinin ek gümrük vergilerinden etkilenmesi ve ihracatın Almanya’nın ekonomik büyümesinin büyük bir bölümünü oluşturması nedeniyle önem taşıyor.