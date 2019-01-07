Almanya’da perkanede satışlar Kasım’da yüzde 1.4 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak () – Almanya’da perkanede satışlar Kasım ayında, Ekim ayına göre yüzde 1.4, bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 1.1 arttı.

Almanya istatistik kurumu Destatis’e göre artan perakende satışlar etkisiyle ciro hacminde yüzde 3.1 ile yüzde 3.3 arasında artış bekleniyor.