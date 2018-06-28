Almanya’da öncü TÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncü verilere göre Haziran’da aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 2.1 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamaya göre beklentilere paralel olarak Haziran 2018’de TÜFE’nin yüzde 2.1 olması bekleniyor.

Destatis açıklamasına göre Almanya ekonomisinde Haziran’da;

Ürün fiyat endeksinde yüzde 2.8’lik Ürün fiyat endeksi kapsamında enerji fiyatlarında yüzde 6.4’lük Ürün fiyat endeksi kapsamında gıda fiyatlarında yüzde 3.4’lük Hizmet fiyat endeksinde ise yüzde 1.5’lik ve kiralarda yüzde 1.6’lık bir artış bekleniyor.

Nihai TÜFE verileri ise 12 Temmuz’da açıklanacak.