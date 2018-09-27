Almanya’da istihdam artmaya devam ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Eylül () – Almanya genelinde Eylül ayında istihdamın artmasıyla ifo İstihdam Barometresi Ağustos ayındaki 105.1 puan düzeyinden Eylül’de 104.8 puana geriledi.

Almanya genelindeki istihdamın belirleyicisi hizmet sektörü olmaya devam ederken, sektör genelindeki göstergeler geçen ayki rekor düzeyinin ardından gerilemeye başlarken, sektörde çalışan talebi artmaya devam ediyor.

Makine mühendisliği ve elektrik ürünleri sektörleri sayesinde imalat sektöründeki istihdam talebi artarken, inşaat sektöründeki her beş şirketten birinin çalışan sayısının yetersiz olduğunu belirtmesiyle müteahhitler de daha fazla çalışan arıyor.