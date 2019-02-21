Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Almanya’da tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 1.4 arttı, aylık yüzde 0.8 düştü.
Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, Almanya harmonize tüketici endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 1.7 yükselirken, aylık yüzde 1.0 düştü.
Almanya’da enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 1.4 arttı
Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Almanya’da tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 1.4 arttı, aylık yüzde 0.8 düştü. Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) verilerine göre, Almanya harmonize tüketici endeksi Ocak ayında...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Almanya’da tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 1.4 arttı, aylık yüzde 0.8 düştü.
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